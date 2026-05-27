CRONACA
Minturno, bruciava sterpaglie in violazione del regolamento comunale: uomo sanzionato
Controlli dei Carabinieri Forestali a Minturno, dove un uomo è stato sanzionato per aver acceso fuochi in violazione del regolamento di polizia urbana. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Spigno Saturnia, attivati dalla centrale operativa del 112 dopo alcune segnalazioni relative a fumi molesti nella località Simonelli. Giunti sul posto, i militari hanno individuato una persona intenta a ripulire un fondo agricolo attraverso l’abbruciamento di cumuli di sterpaglie. Secondo quanto accertato, il fuoco sarebbe stato acceso in violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale. L’attività si stava svolgendo infatti vicino ad abitazioni civili e in condizioni meteorologiche considerate non compatibili con questo tipo di pratica. Circostanze che avrebbero favorito la diffusione del fumo verso le case vicine, creando disagi ai residenti. I Carabinieri hanno quindi contestato al responsabile una violazione amministrativa ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento di Polizia Urbana e della convivenza civile del Comune di Minturno. La sanzione prevista varia da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. L’Arma ha ricordato l’importanza del rispetto delle norme ambientali e delle corrette pratiche di convivenza civile, invitando i cittadini a segnalare eventuali comportamenti illeciti anche attraverso il numero di emergenza ambientale 1515.
CRONACA
Arrestato a soli 17 anni giovane di Terracina accusato di detenzione ai fini di spaccio
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Terracina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina nell’ambito di servizi mirati al contrasto del consumo e dello spaccio di droga sul territorio. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 140 grammi di hashish nascosti all’interno di uno pneumatico nel garage dell’abitazione. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e oltre 3.500 euro in contanti, trovati nella camera da letto del giovane e ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Roma, il 17enne è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza della Capitale in attesa della convalida dell’arresto. L’attività investigativa è stata coordinata dal sostituto procuratore di turno presso la Procura minorile di Roma.
CRONACA
Santo Stefano, completati i collaudi: “Il Panopticon messo in sicurezza e fruibile torna alla comunità di Ventotene”
VENTOTENE – “Con il completamento dei collaudi effettuato oggi dai tecnici di Invitalia, si apre una nuova fase per l’ex carcere borbonico di Santo Stefano: quella della restituzione del Panopticon, messo in sicurezza e fruibile, alla comunità di Ventotene”. Lo annuncia in una nota la gestione commissariale che sta seguendo il progetto, passata di recente sotto la guida di Giuseppe Marinello. La conclusione del collaudo tecnico precede proprio la visita istituzionale a Santo Stefano del Commissario straordinario di governo, con le amministrazioni sottoscrittrici del CIS Ventotene e i rappresentanti delle forze dell’ordine, in programma domani.
“Ci troviamo nella terza e ultima fase del programma degli interventi previsti dal CIS Ventotene e la restituzione dell’ex carcere alla comunità è imminente. È mia intenzione accelerare il completamento dell’intera opera, per il quale è necessaria la realizzazione dell’approdo. La visita del 28 maggio sarà fondamentale per valutare nel dettaglio gli interventi per la definitiva rifunzionalizzazione del Bene e stabilire di conseguenza le priorità operative. Ritengo che il completamento delle opere previste dal CIS Ventotene, con il supporto tecnico e procedurale del soggetto attuatore Invitalia, potranno essere messe a gara entro la fine del 2026.”
Il Progetto governativo di recupero e valorizzazione che prevede la trasformazione della struttura carceraria ad anfiteatro realizzata in epoca borbonica e dei manufatti esterni ottocenteschi per finalità culturale, la cui conclusione è prevista per la fine del 2029, è stato oggetto di uno Studio di fattibilità sviluppato da Invitalia nel 2021, approvato da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS Ventotene.
CRONACA
Traffico illecito di rifiuti speciali, scacco a un’organizzazione criminale
Anche la provincia di Latina è coinvolta in una vasta operazione in corso dalle prime ore della mattina che vede in campo i Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della BAT Bari-Andria-Trani. Circa 90 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta e Latina e Foggia impegnati nell’esecuzione di 19 provvedimenti cautelari.
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