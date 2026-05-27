Latina Futura: ecco come gli studenti di Majorana, Grassi e Marconi vorrebbero palazzo Key, Evergreen e skatepark

LATINA – Presenteranno le loro idee per “Latina futura”, alcune classi dei licei G.B. Grassi, E. Majorana e G. Marconi che hanno completato un percorso di Urban Center finalizzato alla formazione di cittadini attivi e consapevoli.

Il progetto ideato da Maria Letizia Parisi e coordinato da Oriana Ciaccio è stato strutturato in tre moduli: il primo, dedicato alla conoscenza storica del nostro territorio, ha visto i ragazzi approfondire i temi inerenti lo storico controllo delle acque dell’Agro Pontino, la bonifica integrale e l’urbanistica di fondazione grazie alle relatrici: la ricercatrice Anna Maria Tomassini della Fondazione Angelo Tomassini e l’architetta Maria Teresa Accatino dell’associazione Italia Nostra.

Il secondo modulo ha permesso agli alunni di acquisire la minima competenza tecnica nell’osservare criticamente la propria città, attraverso strumenti come l’analisi SWOT e una introduzione all’analisi urbanistica. I formatori sono stati l’ingegnere Emilio Ranieri, l’architetto Francesco Becherucci, l’architetto Federico Ianiri, il dottor Giuseppe Panico e, per l’ambito naturalistico, il professore Mauro Iberite.

Durante il terzo modulo i ragazzi hanno progettato la riqualificazione di un’elemento del tessuto urbano. Il Marconi ha lavorato su Palazzo Key e Mulino Piattella, mentre il Majorana ha scelto il parco Evergreen e i loro progetti verranno presentati nell’Aula Magna dei loro istituti rispettivamente il 28 maggio e il 3 giugno dalle 10.00 alle 13.00. Il Grassi presenterà le idee progettuali sul Parco Santa Rita e sull’annesso Skatepark il 29 maggio nella Casa del Combattente a partire dalle ore 16.00.

“Gli incontri rappresentano un importante momento di restituzione pubblica del lavoro svolto dalle studentesse e dagli studenti, pertanto è auspicabile una nutrita partecipazione – spiegano in una nota i curatori – . Il progetto ha impegnato gli alunni per un intero anno scolastico, durante il quale hanno osservato, analizzato e reinterpretato spazi, bisogni e opportunità del territorio, elaborando riflessioni, proposte e visioni, attività che hanno stimolato in loro la consapevolezza di dover divenire cittadini attivi e partecipativi. Urban Center ha scelto di rivolgersi alle nuove generazioni ritenendo fondamentale la formazione di un dialogo concreto tra istituzioni, scuola e comunità locale, nella convinzione che il futuro della città si costruisca anche e soprattutto attraverso l’ascolto delle idee dei giovani cittadini”.