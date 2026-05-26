SCUOLA
La Provincia di Latina premia gli studenti che promuovono l’uguaglianza nel mondo del lavoro
LATINA – Si terrà mercoledì 28 maggio, alle ore 10.00, presso la Sala consiliare “Duilio Cambellotti” della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina.
L’iniziativa, bandita con determinazione dirigenziale n. 969 del 10 dicembre 2025, ha coinvolto gli istituti scolastici e formativi del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro.
Alla cerimonia prenderanno parte gli studenti e le studentesse degli istituti ISS “Teodosio Rossi”, ITS Meccatronico del Lazio Academy, Latina Formazione e Lavoro (sedi di Latina e Fondi) e IS “Galilei-Sani”, protagonisti di un percorso creativo e formativo che ha portato alla realizzazione di elaborati originali nelle categorie “Logo” e “Prodotto multimediale”.
I lavori sono stati esaminati da una Commissione di valutazione composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, della comunicazione e delle parti sociali, presieduta dalla Consigliera di Parità Simona Mulè. A farne parte Michele Tiero, Giorgia Ortu La Barbera, Sandra Verduci per la Camera di Commercio, Martina Mayol per la Consulta Provinciale degli Studenti, Daniela Novelli per la comunicazione, Antonio Bonetti per l’Ufficio Scolastico Provinciale.
Durante la cerimonia saranno proclamati i vincitori delle due categorie previste dal bando, con l’assegnazione dei premi destinati agli istituti scolastici di appartenenza: 500 euro per il miglior logo e 1.000 euro per il miglior prodotto multimediale. A tutti i partecipanti sarà conferito il titolo simbolico di “Alfiere della Parità”, mentre agli istituti verrà riconosciuto il ruolo di “Ambasciatori della Parità”, a testimonianza dell’impegno nella diffusione di una cultura inclusiva, rispettosa delle differenze e orientata alla valorizzazione del merito.
All’iniziativa prenderà parte anche la Prefettura di Latina, rappresentata dalla Viceprefetto Capo di Gabinetto, Dr.ssa Marialanda Ippolito, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso i temi delle pari opportunità e della promozione di una cultura del rispetto e dell’inclusione.
«Come Provincia crediamo che il rapporto con le scuole debba essere sempre più forte e concreto. Iniziative come questa aiutano i ragazzi a confrontarsi con temi fondamentali per la crescita civile e sociale delle nostre comunità, attraverso linguaggi moderni, creatività e partecipazione attiva» – dichiara il Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale – . Le nuove generazioni oggi ci chiedono istituzioni credibili, capaci di ascoltare e di creare opportunità di confronto reale. Questo concorso dimostra quanto i giovani sappiano essere maturi, consapevoli e pronti a costruire una cultura del rispetto e della responsabilità che deve partire proprio dai territori e dal mondo della formazione».
«Con “Parità in Azione!” abbiamo voluto dare voce ai giovani, alla loro sensibilità e alla loro capacità di immaginare una società più equa e inclusiva – dichiara la Consigliera di Parità Simona Mulè –. I lavori presentati dimostrano quanto le nuove generazioni siano pronte a superare vecchi stereotipi e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sul merito e sulle pari opportunità. La partecipazione attiva delle scuole rappresenta un segnale importante per il futuro del nostro territorio».
SCUOLA
“Il Maggio della Cultura”, all’IC Plinio Il Vecchio di Cisterna incontro con Fiammetta Borsellino
CISTERNA – Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, aprirà questa mattina (lunedì 11 maggio) la seconda settimana di incontri de “Il Maggio della Cultura”, la rassegna giunta alla quinta edizione e promossa dall’Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune. Al centro, il tema della legalità, intesa come pratica quotidiana di responsabilità, rispetto e partecipazione.
“In questo percorso si inserisce l’incontro conclusivo del progetto “Legalità”, curato dalla prof.ssa Maria Teresa Suglia, che vedrà protagonista Fiammetta Borsellino, simbolo della lotta alla mafia e testimone di un’eredità morale che continua a parlare alle nuove generazioni – spiegano dalla scuola -. Nel corso dell’intero anno scolastico, gli studenti hanno approfondito i temi della giustizia e dell’impegno civile anche attraverso la lettura del libro “Ti racconterò tutte le storie che potrò” di Agnese Borsellino. Un’opera intensa che restituisce il volto più intimo e umano di Paolo Borsellino: non solo magistrato e uomo delle istituzioni, ma anche marito, padre e uomo profondamente legato agli affetti e ai valori più autentici”.
Paolo Borsellino è stato uno dei più importanti magistrati italiani e, insieme a Giovanni Falcone, protagonista della lotta contro la criminalità organizzata. Ha dedicato la propria vita alla difesa della giustizia, consapevole dei rischi che questo impegno comportava. L’incontro con Fiammetta Borsellino offrirà agli studenti l’opportunità di dialogare direttamente con chi custodisce e rinnova questa memoria, trasformandola ogni giorno in una testimonianza viva.
“Attraverso il percorso di educazione civica, la scuola secondaria di primo grado Plinio il Vecchio – afferma la dirigente Fabiola Pagnanelli – è impegnata nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere il valore delle regole come fondamento della convivenza democratica e strumento di tutela della dignità di ogni persona”.
SCUOLA
Latina, protesta della scuola in piazza del Popolo contro la riforma dei Tecnici
LATINA – Oggi anche a Latina lo sciopero nella scuola contro la riforma voluta dal ministro Valditara per gli istituti tecnici. Questa mattina in piazza del Popolo gli studenti hanno protestato con striscioni, bandiere, e slogan pungenti. La manifestazione, sorvegliata dalla forza dell’ordine, in contemporanea con altre che si sono svolte sul territorio nazionale. Personale scolastico e studenti hanno espresso la loro preoccupazione rispetto alle novità normative che cambiano le regole per gli istituti tecnici già a partire dall’anno scolastico 2026/2027 e parlano di impoverimento dei percorsi formativi, e di riduzione dei posti di lavoro per il personale docente.
AUDIO
Il Liceo Classico di Latina organizza la proiezione del film “Un anno di scuola” e l’incontro con la regista Laura Samani
LATINA – Il film “Un anno di scuola”, presentato in anteprima all’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ora nelle sale italiane, arriva al Cinema Corso di Latina grazie all’iniziativa degli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Dante Alighieri che si terrà domani, giovedì 7 maggio alle ore 20,30, con la partecipazione in sala della regista Laura Samani che dialogherà con il pubblico.
L’evento nasce nell’ambito del laboratorio di analisi filmica “Strategie dell’occhio”, coordinato dalle docenti Anna Eugenia Morini e Elvira Parrocchia con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura cinematografica anche attraverso l’organizzazione di eventi cittadini, incontri e confronti con autori e pubblico.
Diversi fattori – spiegano dal Laboratorio – hanno determinato la scelta di questo film liberamente ispirato all’omonimo racconto di Giani Stuparich, del 1929. Il film ne offre una rilettura contemporanea e ricontestualizza le dinamiche del mondo adolescenziale, inteso come mondo al confine. Al centro della narrazione c’è il percorso di crescita di un gruppo di studenti, la cui quotidianità viene turbata dall’arrivo di Fred, ragazza svedese che si inserisce in un contesto scolastico tutto maschile.
“Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la sensibilità e la delicatezza con cui la regista ha scelto di descrivere gli avvenimenti – aggiungono gli studenti del Liceo Classico – Il film riesce a cogliere interamente la sfera emotiva dei protagonisti e a trasmetterne la fragilità, l’entusiasmo e il disorientamento propri della loro età. L’adolescenza, però, si fa metafora di ogni cambiamento e per questo motivo ci siamo accorti che il film non parla solo alla nostra generazione, ma a tutte. Una delle parole chiave del film – proseguono gli studenti – è “perdita”: perdita dell’adolescenza per esempio, con il passaggio dalla fine delle superiori all’inizio del percorso universitario, o perdita di una persona cara per una separazione, una partenza, un lutto; il film, tuttavia, ci suggerisce un naturale ponte tra prima e dopo la perdita, una metaforica apertura dei confini, come avviene nel 2007 tra l’Italia e la Slovenia (episodio significativo rappresentato nel film). In fondo ogni giorno attraversiamo un confine temporale, geografico, emotivo e le riprese di Laura Samani rappresentano questo passaggio senza eccessi di pathos, accompagnando con cura il nostro sguardo nel rischio della scoperta e nello stupore. Non senza dolore, ma senza paura. Con meraviglia”.
Il laboratorio “Strategie dell’occhio”, che è concepito come esperienza sul campo per gli studenti, nell’ambito dei percorsi scuola-lavoro del Liceo Classico Dante Alighieri, al suo secondo anno ha riscosso un’adesione sopra le aspettative e in questa fase conclusiva, gli alunni si sono occupati di tutto l’evento: dal contatto con la regista, alla sua ospitalità, alla comunicazione, all’organizzazione dell’evento, fino alla moderazione della serata.
Ne abbiamo parlato con la professoressa Morini
Gli studenti invitano la città a partecipare all’appuntamento giovedì 7 maggio alle 20:30 al cinema Corso di Corso della Repubblica 148 a Latina. La prevendita dei biglietti è già attiva.
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