La Provincia di Latina premia gli studenti che promuovono l’uguaglianza nel mondo del lavoro

LATINA – Si terrà mercoledì 28 maggio, alle ore 10.00, presso la Sala consiliare “Duilio Cambellotti” della Provincia di Latina, la cerimonia di premiazione del concorso “Parità in Azione!”, promosso dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Latina.

L’iniziativa, bandita con determinazione dirigenziale n. 969 del 10 dicembre 2025, ha coinvolto gli istituti scolastici e formativi del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della parità di genere, del contrasto agli stereotipi e dell’equilibrio nei ruoli decisionali e nel mondo del lavoro.

Alla cerimonia prenderanno parte gli studenti e le studentesse degli istituti ISS “Teodosio Rossi”, ITS Meccatronico del Lazio Academy, Latina Formazione e Lavoro (sedi di Latina e Fondi) e IS “Galilei-Sani”, protagonisti di un percorso creativo e formativo che ha portato alla realizzazione di elaborati originali nelle categorie “Logo” e “Prodotto multimediale”.

I lavori sono stati esaminati da una Commissione di valutazione composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola, della comunicazione e delle parti sociali, presieduta dalla Consigliera di Parità Simona Mulè. A farne parte Michele Tiero, Giorgia Ortu La Barbera, Sandra Verduci per la Camera di Commercio, Martina Mayol per la Consulta Provinciale degli Studenti, Daniela Novelli per la comunicazione, Antonio Bonetti per l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Durante la cerimonia saranno proclamati i vincitori delle due categorie previste dal bando, con l’assegnazione dei premi destinati agli istituti scolastici di appartenenza: 500 euro per il miglior logo e 1.000 euro per il miglior prodotto multimediale. A tutti i partecipanti sarà conferito il titolo simbolico di “Alfiere della Parità”, mentre agli istituti verrà riconosciuto il ruolo di “Ambasciatori della Parità”, a testimonianza dell’impegno nella diffusione di una cultura inclusiva, rispettosa delle differenze e orientata alla valorizzazione del merito.

All’iniziativa prenderà parte anche la Prefettura di Latina, rappresentata dalla Viceprefetto Capo di Gabinetto, Dr.ssa Marialanda Ippolito, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso i temi delle pari opportunità e della promozione di una cultura del rispetto e dell’inclusione.

«Come Provincia crediamo che il rapporto con le scuole debba essere sempre più forte e concreto. Iniziative come questa aiutano i ragazzi a confrontarsi con temi fondamentali per la crescita civile e sociale delle nostre comunità, attraverso linguaggi moderni, creatività e partecipazione attiva» – dichiara il Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale – . Le nuove generazioni oggi ci chiedono istituzioni credibili, capaci di ascoltare e di creare opportunità di confronto reale. Questo concorso dimostra quanto i giovani sappiano essere maturi, consapevoli e pronti a costruire una cultura del rispetto e della responsabilità che deve partire proprio dai territori e dal mondo della formazione».

«Con “Parità in Azione!” abbiamo voluto dare voce ai giovani, alla loro sensibilità e alla loro capacità di immaginare una società più equa e inclusiva – dichiara la Consigliera di Parità Simona Mulè –. I lavori presentati dimostrano quanto le nuove generazioni siano pronte a superare vecchi stereotipi e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sul merito e sulle pari opportunità. La partecipazione attiva delle scuole rappresenta un segnale importante per il futuro del nostro territorio».