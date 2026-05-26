CRONACA
Sciopero generale il 29 maggio, a Latina si fermano anche i trasporti
Venerdì 29 maggio, nell’ambito di uno sciopero generale, si fermano anche i trasporti, con possibili disagi anche nella provincia di Latina. Sono a rischio le corse dei bus Cotral dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio, mantenendo le fasce di garanzia dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17:00 fino alle 19:59.
Anche il trasporto ferroviario si ferma per lo sciopero generale da parte del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Dalle 21 del 28 maggio alle 21 del giorno successivo i treni potranno dunque subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
CRONACA
Terracina, spacciatore colto in flagranza: arrestato dalla Polizia
La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato nei giorni scorsi un cittadino tunisino di 33 anni, residente nel comune pontino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio contro il traffico di droga. L’uomo è stato fermato nella zona dell’ex mercato Arene, dove i poliziotti lo hanno notato mentre cercava di disfarsi di un involucro lanciandolo sulla scalinata della struttura. All’interno del pacchetto gli agenti hanno trovato circa 8,68 grammi di cocaina, immediatamente sequestrati.
Durante il controllo il 33enne avrebbe tentato di giustificare la sua presenza sul posto parlando di esigenze fisiologiche. La perquisizione personale non ha dato esito, ma gli investigatori hanno notato continue telefonate e messaggi sul cellulare dell’uomo, ritenuti compatibili con una presunta attività di spaccio. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione domiciliare nell’abitazione del sospettato, dove è stato rinvenuto anche un involucro contenente circa 2,43 grammi di hashish.
Dalle verifiche è inoltre emerso che il 33enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga ed era sottoposto alla misura dell’obbligo di firma. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo al Tribunale di Latina.
CRONACA
Maltrattamenti al padre anziano, 46enne ai domiciliari a Latina
Un uomo di 46 anni residente a Latina è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni del padre anziano convivente. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla vittima e hanno consentito di ricostruire, secondo gli investigatori, una situazione prolungata di minacce, vessazioni e aggressioni. L’uomo avrebbe più volte chiesto denaro al padre assumendo comportamenti aggressivi e intimidatori anche davanti ad altri familiari. Gli accertamenti della Polizia avrebbero inoltre fatto emergere episodi di violenza verbale e fisica che avrebbero provocato nell’anziano uno stato di paura e forte sofferenza psicologica. L’autorità giudiziaria ha disposto per il 46enne gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare, con applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi.
CRONACA
Qualità della vita per fasce d’età: Latina nelle ultime posizioni
La provincia di Latina si colloca nelle ultime posizioni della classifica sulla Qualità della Vita per fasce d’età elaborata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell’Economia di Trento. L’indagine analizza la qualità della vita di bambini, giovani e anziani attraverso una serie di indicatori statistici su base provinciale legati a servizi, relazioni sociali, cultura e opportunità.
Nel dettaglio, Latina si piazza al 97esimo posto per la qualità della vita dei bambini con un punteggio di 330,9, al 95esimo posto per i giovani con 391,5 punti e al 98esimo posto per gli anziani con 313,7 punti.
Tra i dati più critici relativi all’infanzia emergono il 103esimo posto per partecipazione al sistema scolastico nella fascia 4-5 anni e il 101esimo posto per presenza di mense scolastiche negli edifici. Migliore invece il dato sui delitti denunciati a danno di minori, dove la provincia si colloca al 26esimo posto nazionale.
Per quanto riguarda i giovani, Latina registra il 103esimo posto per presenza di amministratori comunali under 40, il 104esimo per numero di concerti e spettacoli dedicati alla fascia 18-35 anni e ancora il 104esimo posto per partecipazione civile dei giovani nel settore non profit. Più contenuto il dato sugli incidenti stradali notturni, con il 71esimo posto.
Criticità anche per la popolazione anziana: la provincia si posiziona al 105esimo posto per disponibilità di biblioteche dedicate agli over 65, mentre si ferma al 56esimo posto per consumo di farmaci legati a patologie croniche come ipertensione, diabete e asma.
La classifica fotografa dunque una situazione complessa per il territorio pontino, evidenziando carenze nei servizi, nelle opportunità culturali e nelle infrastrutture dedicate alle diverse fasce generazionali.
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