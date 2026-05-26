CRONACA
Qualità della vita per fasce d’età: Latina nelle ultime posizioni
La provincia di Latina si colloca nelle ultime posizioni della classifica sulla Qualità della Vita per fasce d’età elaborata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell’Economia di Trento. L’indagine analizza la qualità della vita di bambini, giovani e anziani attraverso una serie di indicatori statistici su base provinciale legati a servizi, relazioni sociali, cultura e opportunità.
Nel dettaglio, Latina si piazza al 97esimo posto per la qualità della vita dei bambini con un punteggio di 330,9, al 95esimo posto per i giovani con 391,5 punti e al 98esimo posto per gli anziani con 313,7 punti.
Tra i dati più critici relativi all’infanzia emergono il 103esimo posto per partecipazione al sistema scolastico nella fascia 4-5 anni e il 101esimo posto per presenza di mense scolastiche negli edifici. Migliore invece il dato sui delitti denunciati a danno di minori, dove la provincia si colloca al 26esimo posto nazionale.
Per quanto riguarda i giovani, Latina registra il 103esimo posto per presenza di amministratori comunali under 40, il 104esimo per numero di concerti e spettacoli dedicati alla fascia 18-35 anni e ancora il 104esimo posto per partecipazione civile dei giovani nel settore non profit. Più contenuto il dato sugli incidenti stradali notturni, con il 71esimo posto.
Criticità anche per la popolazione anziana: la provincia si posiziona al 105esimo posto per disponibilità di biblioteche dedicate agli over 65, mentre si ferma al 56esimo posto per consumo di farmaci legati a patologie croniche come ipertensione, diabete e asma.
La classifica fotografa dunque una situazione complessa per il territorio pontino, evidenziando carenze nei servizi, nelle opportunità culturali e nelle infrastrutture dedicate alle diverse fasce generazionali.
CRONACA
Sciopero generale il 29 maggio, a Latina si fermano anche i trasporti
Venerdì 29 maggio, nell’ambito di uno sciopero generale, si fermano anche i trasporti, con possibili disagi anche nella provincia di Latina. Sono a rischio le corse dei bus Cotral dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio, mantenendo le fasce di garanzia dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17:00 fino alle 19:59.
Anche il trasporto ferroviario si ferma per lo sciopero generale da parte del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Dalle 21 del 28 maggio alle 21 del giorno successivo i treni potranno dunque subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
CRONACA
Elezioni comunali a Fondi, Vincenzo Carnevale eletto sindaco al primo turno
È Vincenzo Carnevale il nuovo sindaco di Fondi. Il candidato sostenuto da Forza Italia e da diverse liste civiche (Litorale & Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi) è stato eletto al primo turno, raccogliendo il testimone dell’amministrazione guidata dal sindaco uscente Beniamino Maschietto.
Per Carnevale, già vicesindaco e assessore nell’amministrazione uscente, arriva così una vittoria netta che conferma la continuità politica del centrodestra nella città della Piana. Fondi era l’unico comune della provincia di Latina chiamato al voto in questa tornata amministrativa.
Secondo i dati dello scrutinio, Vincenzo Carnevale ha ottenuto il 62.98% dei consensi. Alle sue spalle Annarita Del Sole con il 13.82%, Salvatore Venditti con il 10.49%, Francesco Ciccone con il 10.1% e Tonino De Parolis con il 2.6%. Come fanno sapere dall’amministrazione, con i primi 11.288 voti scrutinati, alle 21:14 i numeri hanno ufficializzato l’elezione del nuovo sindaco di Fondi.
L’affluenza definitiva si è attestata al 68,96%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando aveva votato il 72,86% degli aventi diritto.
CRONACA
Non si ferma all’alt dei carabinieri e rischia di investire un militare: arrestato 30enne ad Aprilia
Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino residente a Velletri e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri durante un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale. I militari avevano intimato l’alt all’automobilista, che si trovava alla guida di un’auto di proprietà della donna con cui viaggiava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 30enne non si sarebbe fermato al controllo, tentando invece la fuga con una guida ritenuta pericolosa e rischiando anche di investire uno dei militari impegnati nell’operazione. Ne è nato un breve inseguimento terminato nei pressi di un distributore di carburante, dove l’uomo è stato bloccato e identificato con il supporto di una pattuglia del locale Commissariato di Polizia intervenuta in ausilio. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista oggi al Tribunale di Latina.
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