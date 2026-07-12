CRONACA
Frusta il fratello con un cavo elettrico, arrestato 20enne a Terracina
Nonostante fosse già ai domiciliari torna ad aggredire il fratello. Siamo a Terracina dove la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto. Il ragazzo è finito nuovamente in manette al termine dell’ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche ai danni del fratello convivente. Il ragazzo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, applicata proprio in seguito a una precedente aggressione nei confronti della stessa vittima che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e che è stata trovata con evidenti escoriazioni e segni di frustate su braccia, schiena e dorso. L’aggressore lo avrebbe colpito ripetutamente utilizzando un cavo elettrico come frusta. Solo poche settimane prima, infatti, il giovane aveva aggredito il fratello con una mazza da baseball. Per lui è arrivata la convalida dell’arresto ed è stata disposta nei suoi confronti la risottoposizione agli arresti domiciliari.
CRONACA
Non si ferma all’alt della Polizia a Cisterna e fugge a 200km/h. Rintracciato e denunciato
Cisterna di Latina: si sottrae all’alt della Polizia di Stato con una fuga ad oltre 200 km/h. Individuato e denunciato il responsabile. L’episodio risale alla serata del 30 giugno scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina aveva predisposto un posto di controllo lungo la Via Provinciale per Latina, all’altezza dell’intersezione con via Sandro Pertini. Alla vista dei militari, il conducente di un’autovettura Audi S3, anziché arrestare la marcia all’alt intimato dagli agenti, dopo un iniziale rallentamento ha accelerato improvvisamente dirigendosi verso gli operatori di polizia, costringendo uno di loro a spostarsi repentinamente per evitare di essere investito. Il conducente ha poi proseguito la fuga ad altissima velocità attraverso il centro abitato, mettendo gravemente in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e dei numerosi pedoni presenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi, per poi imboccare la S.S. Appia in direzione Latina, effettuando sorpassi estremamente pericolosi e raggiungendo velocità superiori ai 200 km/h, riuscendo così a far perdere temporaneamente le proprie tracce. Dopo poco gli agenti del Commissariato hanno consentito di risalire al veicolo attraverso gli accertamenti sulle società di noleggio e di individuare successivamente il conducente che, convocato presso gli uffici di Polizia, ha ammesso le proprie responsabilità. Il giovane è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono sono state inoltre avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente e sono in corso le valutazioni per l’adozione di eventuali misure di prevenzione di competenza del Questore.
CRONACA
In buone condizioni il paziente pontino risultato positivo al West Nile
Notizie rassicuranti sul fronte West Nile in provincia di Latina. È in buone condizioni il primo paziente pontino risultato positivo al virus, ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti. Si tratta di un ventinovenne che, fin dal ricovero, presentava condizioni non critiche ed è stato tenuto in osservazione secondo il protocollo sanitario. Resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie, che ricordano l’importanza delle misure di prevenzione contro le punture di zanzara. Nella maggior parte dei casi il virus West Nile decorre senza sintomi o provoca manifestazioni lievi, come febbre e dolori muscolari, mentre le forme più gravi interessano soprattutto persone anziane, fragili o con patologie preesistenti.
CRONACA
Latina, sospesa per 15 giorni la licenza di un supermercato etnico
Il Questore di Latina ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza e la chiusura temporanea di un supermercato etnico della zona Autolinee, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è scaturito da un controllo della Squadra Volante effettuato nell’ambito di un servizio straordinario di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato oltre 700 grammi di bulbi essiccati di oppio, suddivisi in diverse confezioni, e bustine di tabacco chimico.
Al termine degli accertamenti il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la Questura, gli elementi raccolti hanno evidenziato un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, motivo per cui è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell’esercizio per quindici giorni.
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