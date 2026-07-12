Non si ferma all’alt della Polizia a Cisterna e fugge a 200km/h. Rintracciato e denunciato

Cisterna di Latina: si sottrae all’alt della Polizia di Stato con una fuga ad oltre 200 km/h. Individuato e denunciato il responsabile. L’episodio risale alla serata del 30 giugno scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina aveva predisposto un posto di controllo lungo la Via Provinciale per Latina, all’altezza dell’intersezione con via Sandro Pertini. Alla vista dei militari, il conducente di un’autovettura Audi S3, anziché arrestare la marcia all’alt intimato dagli agenti, dopo un iniziale rallentamento ha accelerato improvvisamente dirigendosi verso gli operatori di polizia, costringendo uno di loro a spostarsi repentinamente per evitare di essere investito. Il conducente ha poi proseguito la fuga ad altissima velocità attraverso il centro abitato, mettendo gravemente in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e dei numerosi pedoni presenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi, per poi imboccare la S.S. Appia in direzione Latina, effettuando sorpassi estremamente pericolosi e raggiungendo velocità superiori ai 200 km/h, riuscendo così a far perdere temporaneamente le proprie tracce. Dopo poco gli agenti del Commissariato hanno consentito di risalire al veicolo attraverso gli accertamenti sulle società di noleggio e di individuare successivamente il conducente che, convocato presso gli uffici di Polizia, ha ammesso le proprie responsabilità. Il giovane è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono sono state inoltre avviate le procedure amministrative previste dalla normativa vigente e sono in corso le valutazioni per l’adozione di eventuali misure di prevenzione di competenza del Questore.