CRONACA
Maxi incendio a Sezze Scalo, a fuoco legno e plastica da un’azienda agricola
Momenti di apprensione a Sezze Scalo, dove un violento incendio è divampato all’interno di un’azienda agricola situata prima del ponte. Secondo le prime informazioni, il rogo ha coinvolto centinaia di cassette di plastica utilizzate per la raccolta della frutta, provocando una densa nube di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza in diverse zone della provincia pontina. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco con due autobotti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Presente anche il sindaco Lidano Lucidi, che sta seguendo l’evolversi della situazione. Il Comune di Sezze ha invitato la popolazione a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di sostare all’aperto, poiché i fumi prodotti dall’incendio potrebbero essere potenzialmente tossici. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Seguiranno aggiornamenti.
CRONACA
Pontinia, Tombolillo: “In arrivo nuove opere, ora l’obiettivo è migliorare le strade”
Nuove opere in dirittura d’arrivo e uno sguardo rivolto agli ultimi mesi di mandato. Il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, traccia un bilancio dell’attività amministrativa annunciando l’imminente inaugurazione di tre interventi destinati alla comunità e indicando tra le priorità future il rifacimento della rete stradale.
Prima della festa patronale di Sant’Anna sarà inaugurato il nuovo parcheggio di via Mameli, realizzato accanto al municipio e destinato a incrementare la disponibilità di posti auto nel centro cittadino.
Pronto anche il nuovo asilo nido di Quartaccio, struttura che potrà accogliere 36 bambini. L’opera è stata finanziata con fondi del PNRR e con un contributo comunale di 124 mila euro.
Tra le inaugurazioni previste anche quella dei 24 alloggi a canone sostenibile realizzati tra via Aldo Moro e via Pinotti nell’ambito del programma di riqualificazione urbana Pruacs.
Secondo il sindaco, tutte le opere sono state completate nel rispetto dei tempi previsti e altri progetti sono ormai in fase avanzata.
Nel tracciare un bilancio dell’attività amministrativa, Tombolillo ricorda anche l’apertura del centro diurno “Il Piccolo Principe”, la riqualificazione dello stadio comunale “Caporuscio”, il potenziamento della raccolta differenziata, il rifacimento dei marciapiedi di via Giulio Cesare con l’eliminazione delle barriere architettoniche e le iniziative dedicate alla valorizzazione del commercio e delle produzioni locali.
Il primo cittadino sottolinea inoltre la collaborazione con altri enti per la realizzazione della Casa della Salute e degli alloggi Ater di via Bachelet, ricordando anche il recente intervento contro il proliferare dei volatili nel centro cittadino attraverso un’apposita ordinanza.
Guardando ai prossimi mesi, Tombolillo indica con chiarezza la priorità dell’amministrazione.
«Puntiamo a migliorare le strade del territorio. Alcuni interventi sono già stati realizzati, ma non basta: è necessario proseguire con il rifacimento del manto stradale sia nel centro che nelle periferie, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini».
CRONACA
Cisterna piange Willner Rivas: il cordoglio del sindaco Mantini dopo la tragedia in Venezuela
Anche la città di Cisterna si stringe nel dolore per la scomparsa di Willner Rivas, ex schiacciatore del Cisterna Volley, morto insieme alla moglie Mariangel e al figlio Theo nel violento terremoto che ha colpito il Venezuela.
La notizia è stata confermata dal Cisterna Volley, che ha annunciato il tragico epilogo delle operazioni di ricerca. I corpi dei tre familiari sono stati recuperati tra le macerie di un edificio crollato nello Stato di La Guaira, dove si trovavano al momento del sisma.
Rivas aveva indossato la maglia del Cisterna Volley nella stagione sportiva 2024-2025, lasciando un ricordo importante all’interno della società e tra i tifosi. Per giorni il mondo della pallavolo aveva seguito con speranza le ricerche, concluse purtroppo con il ritrovamento delle vittime.
Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città.
«La scomparsa di Willner Rivas, della moglie Mariangel e del piccolo Theo ci addolora profondamente. Ci stringiamo ai familiari, al Cisterna Volley e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso umano e sportivo», ha dichiarato il primo cittadino.
Mantini ha inoltre rivolto un pensiero all’intero popolo venezuelano, colpito da una tragedia di enormi proporzioni, annunciando che il Comune si sta attivando insieme al mondo dell’associazionismo per promuovere iniziative umanitarie a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.
CRONACA
Finto poliziotto truffa un’anziana a Formia: arrestato. I fatti a Castellonorato
FORMIA – Un’altra truffa del finto poliziotto si è consumata in una frazione di Formia, vittima un’anziana. A distanza di alcuni giorni, la Polizia di Stato ha individuato e arrestato il presunto autore.
Le indagini erano scattate il 26 giugno quando da a Castellonorato era arrivata la segnalazione al 112 di un uomo che, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine, era riuscito a introdursi nell’abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Le immediate ricerche avviate dagli equipaggi della Polizia di Stato presenti sul territorio, grazie anche alle indicazioni fornite sulla vettura utilizzata per la fuga, hanno consentito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta di intercettare il veicolo e bloccarlo al termine di un breve inseguimento in Via Sant’Agostino.
Condotto presso gli uffici del Commissariato, il sospettato è stato riconosciuto senza esitazione dalla vittima e, inoltre, trovato in possesso della refurtiva che è stata poi restituita all’anziana. Il gip ha convalidato l’arresto e, considerati i recenti precedenti specifici dell’indagato, ha contestualmente applicato a carico dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto ad allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice che procede.
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