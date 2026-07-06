Maxi incendio a Sezze Scalo, a fuoco legno e plastica da un’azienda agricola

FORMIA – Un’altra truffa del finto poliziotto si è consumata in una frazione di Formia, vittima un’anziana. A distanza di alcuni giorni, la Polizia di Stato ha individuato e arrestato il presunto autore.

Le indagini erano scattate il 26 giugno quando da a Castellonorato era arrivata la segnalazione al 112 di un uomo che, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine, era riuscito a introdursi nell’abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Le immediate ricerche avviate dagli equipaggi della Polizia di Stato presenti sul territorio, grazie anche alle indicazioni fornite sulla vettura utilizzata per la fuga, hanno consentito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta di intercettare il veicolo e bloccarlo al termine di un breve inseguimento in Via Sant’Agostino.

Condotto presso gli uffici del Commissariato, il sospettato è stato riconosciuto senza esitazione dalla vittima e, inoltre, trovato in possesso della refurtiva che è stata poi restituita all’anziana. Il gip ha convalidato l’arresto e, considerati i recenti precedenti specifici dell’indagato, ha contestualmente applicato a carico dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto ad allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice che procede.