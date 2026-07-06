CRONACA
Terremoto in Venezuela, morto Willner Rivas: l’ex del Cisterna Volley trovato sotto le macerie con moglie e figlio
CISTERNA – E’ arrivata in queste ore la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Il Cisterna Volley annuncia la scomparsa di Willner Rivas, della moglie Mariangel e del figlio Theo, vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela. La società sportiva pontina, dove il giocatore aveva militato nella stagione 2024-2025 facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo, era stata in apprensione sin dai primo momenti dopo la forte scossa che ha colpito il paese sudamericano dove l’atleta si trovava con la famiglia in uno dei condomini crollati nello Stato di La Guaira, sulla costa centrale del Venezuela.
“La speranza di ritrovare in vita il nostro ex schiacciatore e la sua famiglia si è definitivamente spenta: i tre corpi sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie.
In questo momento di profondo dolore, tutto il Cisterna Volley si stringe con affetto attorno alla famiglia”, si legge in un post su Instgram. Lutto è stato espresso con una nota ufficiale anche dalla Lega di Pallavolo di serie A.
CRONACA
Bambino rischia di annegare nel mare di Terracina, lo salva un infermiere: è grave
TERRACINA – Un bambino ha rischiato di annegare nel pomeriggio di domenica nel tratto di mare tra Terracina e Fondi, all’altezza del Camping Anxur. Il piccolo, sei anni, originario della provincia di Frosinone, era sfuggito al controllo dei familiari ed è entrato in acqua da solo senza saper nuotare in maniera autonoma. E’ stato un infermiere che passeggiava in spiaggia a gettarsi in acqua e recuperarlo afferrandolo, ma aveva già bevuto molta acqua. Il bambino è stato trascinato a riva ed è scattata la macchina dei soccorsi. L’infermiere ha chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti è arrivata un’auto medica con il personale che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Quando il piccolo ha ripreso conoscenza è stato elitrasportato a Roma. Le sue condizioni al momento del soccorso erano gravi.
CRONACA
Cori, bambino di un anno ustionato dal latte bollente: trasportato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza
Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a Cori, dove un bambino di circa un anno è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico.
Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava in cucina quando si è avvicinato a un recipiente contenente latte ancora bollente appoggiato sul piano della cucina. Sarebbe riuscito a raggiungerlo arrampicandosi su una sedia e, in pochi istanti, il contenitore si è rovesciato, facendo cadere il liquido caldo sul suo corpo.
I genitori sono intervenuti immediatamente prestando i primi soccorsi e lanciando l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, affiancati dai carabinieri della stazione di Cori per gli accertamenti sull’accaduto.
Dopo una prima valutazione, il personale medico ha disposto il trasferimento urgente del bambino in una struttura ospedaliera specializzata nella cura delle ustioni. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.
CRONACA
Escursionista soccorso sul promontorio del Circeo, era provato dal caldo e dalle tante ore senza bere
Soccorso un escursionista a San Felice Circeo, provato dalle alte temperature, che aveva percorso il “Sentiero naturalistico del sole” nella Zona “Quarto Caldo”. I Carabinieri Forestali, considerate le condizioni dell’escursionista, molto provato dal caldo e senza aver bevuto da parecchio tempo, hanno prontamente richiesto l’intervento del personale sanitario e nell’attesa hanno provveduto a rifocillare l’uomo. All’arrivo del personale del 118 il soggetto è stato sottoposto ai controlli medici che sono risultati fortunatamente negativi.
I militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, con vincolo di dipendenza funzionale dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, proseguono nelle loro attività di prevenzione ambientale, in linea con la mission ambientale dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri, anche sensibilizzando la comunità a non avventurarsi nelle ore più calde lungo i sentieri naturalistici ed esortandoli a effettuare le escursioni maggiormente impegnative in gruppi organizzati, ben equipaggiati, nonché muniti di acqua e frutta. Si rammenta inoltre che non tutti i sentieri sono percorribili e che vige l’Ordinanza Sindacale n. 30 del 0304-2026 del Comune di San Felice Circeo.
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