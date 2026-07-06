Finto poliziotto truffa un’anziana a Formia: arrestato. I fatti a Castellonorato

CISTERNA – E’ arrivata in queste ore la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Il Cisterna Volley annuncia la scomparsa di Willner Rivas, della moglie Mariangel e del figlio Theo, vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela. La società sportiva pontina, dove il giocatore aveva militato nella stagione 2024-2025 facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo, era stata in apprensione sin dai primo momenti dopo la forte scossa che ha colpito il paese sudamericano dove l’atleta si trovava con la famiglia in uno dei condomini crollati nello Stato di La Guaira, sulla costa centrale del Venezuela.

“La speranza di ritrovare in vita il nostro ex schiacciatore e la sua famiglia si è definitivamente spenta: i tre corpi sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie.

In questo momento di profondo dolore, tutto il Cisterna Volley si stringe con affetto attorno alla famiglia”, si legge in un post su Instgram. Lutto è stato espresso con una nota ufficiale anche dalla Lega di Pallavolo di serie A.