CRONACA
Finto poliziotto truffa un’anziana a Formia: arrestato. I fatti a Castellonorato
FORMIA – Un’altra truffa del finto poliziotto si è consumata in una frazione di Formia, vittima un’anziana. A distanza di alcuni giorni, la Polizia di Stato ha individuato e arrestato il presunto autore.
Le indagini erano scattate il 26 giugno quando da a Castellonorato era arrivata la segnalazione al 112 di un uomo che, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine, era riuscito a introdursi nell’abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Le immediate ricerche avviate dagli equipaggi della Polizia di Stato presenti sul territorio, grazie anche alle indicazioni fornite sulla vettura utilizzata per la fuga, hanno consentito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta di intercettare il veicolo e bloccarlo al termine di un breve inseguimento in Via Sant’Agostino.
Condotto presso gli uffici del Commissariato, il sospettato è stato riconosciuto senza esitazione dalla vittima e, inoltre, trovato in possesso della refurtiva che è stata poi restituita all’anziana. Il gip ha convalidato l’arresto e, considerati i recenti precedenti specifici dell’indagato, ha contestualmente applicato a carico dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto ad allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione del giudice che procede.
CRONACA
Terremoto in Venezuela, morto Willner Rivas: l’ex del Cisterna Volley trovato sotto le macerie con moglie e figlio
CISTERNA – E’ arrivata in queste ore la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Il Cisterna Volley annuncia la scomparsa di Willner Rivas, della moglie Mariangel e del figlio Theo, vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela. La società sportiva pontina, dove il giocatore aveva militato nella stagione 2024-2025 facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo, era stata in apprensione sin dai primo momenti dopo la forte scossa che ha colpito il paese sudamericano dove l’atleta si trovava con la famiglia in uno dei condomini crollati nello Stato di La Guaira, sulla costa centrale del Venezuela.
“La speranza di ritrovare in vita il nostro ex schiacciatore e la sua famiglia si è definitivamente spenta: i tre corpi sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie.
In questo momento di profondo dolore, tutto il Cisterna Volley si stringe con affetto attorno alla famiglia”, si legge in un post su Instgram. Lutto è stato espresso con una nota ufficiale anche dalla Lega di Pallavolo di serie A.
CRONACA
Bambino rischia di annegare nel mare di Terracina, lo salva un infermiere: è grave
TERRACINA – Un bambino ha rischiato di annegare nel pomeriggio di domenica nel tratto di mare tra Terracina e Fondi, all’altezza del Camping Anxur. Il piccolo, sei anni, originario della provincia di Frosinone, era sfuggito al controllo dei familiari ed è entrato in acqua da solo senza saper nuotare in maniera autonoma. E’ stato un infermiere che passeggiava in spiaggia a gettarsi in acqua e recuperarlo afferrandolo, ma aveva già bevuto molta acqua. Il bambino è stato trascinato a riva ed è scattata la macchina dei soccorsi. L’infermiere ha chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti è arrivata un’auto medica con il personale che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Quando il piccolo ha ripreso conoscenza è stato elitrasportato a Roma. Le sue condizioni al momento del soccorso erano gravi.
CRONACA
Cori, bambino di un anno ustionato dal latte bollente: trasportato d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza
Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri a Cori, dove un bambino di circa un anno è rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico.
Secondo quanto ricostruito, il piccolo si trovava in cucina quando si è avvicinato a un recipiente contenente latte ancora bollente appoggiato sul piano della cucina. Sarebbe riuscito a raggiungerlo arrampicandosi su una sedia e, in pochi istanti, il contenitore si è rovesciato, facendo cadere il liquido caldo sul suo corpo.
I genitori sono intervenuti immediatamente prestando i primi soccorsi e lanciando l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari, affiancati dai carabinieri della stazione di Cori per gli accertamenti sull’accaduto.
Dopo una prima valutazione, il personale medico ha disposto il trasferimento urgente del bambino in una struttura ospedaliera specializzata nella cura delle ustioni. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.
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