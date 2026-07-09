Latina, contrasto all’abbandono dei rifiuti, raccolti 37 quintali, Celentano e Nasso: “Da domani controlli anche in borghese e multe”

LATINA – Trentasette quintali di rifiuti abbandonati illecitamente in strada sono stati rimossi questa mattina nell’operazione straordinaria promossa dal Comune di Latina in collaborazione con Abc, partita questa mattina all’alba dal piazzale delle autolinee. Presenti anche la sindaca Matilde Celentano l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, gli equipaggi hanno impiegato automezzi scarrabili con ragno, mezzi con vasca e spazzatrici. Le strade interessate sono state Via Romagnoli, viale Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra, via Rossa e via Bachelet.

“L’attività, che continuerà anche nei prossimi giorni, si affianca al servizio ordinario di riassetto svolto quotidianamente dagli operatori di Abc e rappresenta il primo passo di un piano più ampio che prevede, già da domani, un’intensificazione dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti in modo illecito”, dicono dall’amministrazione.

Parla di “tolleranza zero verso ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti”, la sindaca Matilde Celentano. “Da domani intensificheremo i controlli anche con operatori in borghese e applicando le sanzioni previste. L’amministrazione comunale è determinata a contrastare con la massima efficacia ogni forma di irregolarità nella gestione dei rifiuti”, ha detto Nasso.

“Bene gli inviti ai giusti comportamenti nei confronti dei cittadini, ma per l’Amministrazione è arrivato il momento delle decisioni: piano industriale, nuova governance e rilancio dell’azienda entro luglio”, ha commentato l’ex assessore all’Ambiente Franco Addonizio intervenuto nella veste di Segretario comunale di Noi Moderati. “È giusto richiamare tutti al rispetto delle regole e della città, così come è positivo il rafforzamento dei controlli – afferma ancora il segretario comunale – ma la politica deve fare la propria parte fino in fondo. Non si può continuare a chiedere responsabilità ai

cittadini senza che l’Amministrazione completi il percorso di riorganizzazione e rilancio dell’azienda che essa stessa ha indicato come prioritario. Servono il Piano Industriale, la riorganizzazione della pianta organica, una programmazione capace di guardare ai prossimi anni, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di comprovata competenza e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche e organizzative dell’azienda. La politica – conclude Addonizio – si misura innanzitutto dalla capacità di mantenere gli impegni assunti; i proclami servono a poco se non sono accompagnati da atti amministrativi concreti perché il rilancio di Abc rappresenta l’obiettivo indispensabile per restituire decoro, efficienza e qualità dei servizi alla nostra città”.