CRONACA
Latina, contrasto all’abbandono dei rifiuti, raccolti 37 quintali, Celentano e Nasso: “Da domani controlli anche in borghese e multe”
LATINA – Trentasette quintali di rifiuti abbandonati illecitamente in strada sono stati rimossi questa mattina nell’operazione straordinaria promossa dal Comune di Latina in collaborazione con Abc, partita questa mattina all’alba dal piazzale delle autolinee. Presenti anche la sindaca Matilde Celentano l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, gli equipaggi hanno impiegato automezzi scarrabili con ragno, mezzi con vasca e spazzatrici. Le strade interessate sono state Via Romagnoli, viale Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra, via Rossa e via Bachelet.
“L’attività, che continuerà anche nei prossimi giorni, si affianca al servizio ordinario di riassetto svolto quotidianamente dagli operatori di Abc e rappresenta il primo passo di un piano più ampio che prevede, già da domani, un’intensificazione dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti in modo illecito”, dicono dall’amministrazione.
Parla di “tolleranza zero verso ogni forma di abbandono illecito dei rifiuti”, la sindaca Matilde Celentano. “Da domani intensificheremo i controlli anche con operatori in borghese e applicando le sanzioni previste. L’amministrazione comunale è determinata a contrastare con la massima efficacia ogni forma di irregolarità nella gestione dei rifiuti”, ha detto Nasso.
“Bene gli inviti ai giusti comportamenti nei confronti dei cittadini, ma per l’Amministrazione è arrivato il momento delle decisioni: piano industriale, nuova governance e rilancio dell’azienda entro luglio”, ha commentato l’ex assessore all’Ambiente Franco Addonizio intervenuto nella veste di Segretario comunale di Noi Moderati. “È giusto richiamare tutti al rispetto delle regole e della città, così come è positivo il rafforzamento dei controlli – afferma ancora il segretario comunale – ma la politica deve fare la propria parte fino in fondo. Non si può continuare a chiedere responsabilità ai
cittadini senza che l’Amministrazione completi il percorso di riorganizzazione e rilancio dell’azienda che essa stessa ha indicato come prioritario. Servono il Piano Industriale, la riorganizzazione della pianta organica, una programmazione capace di guardare ai prossimi anni, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri di comprovata competenza e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche e organizzative dell’azienda. La politica – conclude Addonizio – si misura innanzitutto dalla capacità di mantenere gli impegni assunti; i proclami servono a poco se non sono accompagnati da atti amministrativi concreti perché il rilancio di Abc rappresenta l’obiettivo indispensabile per restituire decoro, efficienza e qualità dei servizi alla nostra città”.
CRONACA
Bulbi di papavero da oppio nel negozio etnico, denunciato un 50enne indiano
LATINA – Nel negozio etnico conservava bulbi di papavero da oppio, la sostanza in uso soprattutto tra i braccianti agricoli. La Polizia ha denunciato un uomo di 50 anni, di nazionalità indiana e residente a Latina, per l’ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività è scaturita da un controllo effettuato dagli agenti della squadra Volante che, nel corso della perquisizione del locale, in un magazzino hanno trovato una busta con un etto e mezzo circa di sostanza, mentre in uno scatolone sono state trovate cinque buste sigillate contenenti un altro etto dello stesso stupefacente.
CRONACA
Latina, incidente in via Fabio Filzi, scontro tra auto e scooter, un ferito
LATINA – Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi su Via Fabio Filzi, la strada che costeggia Parco Falcone e Borsellino a Latina. L’uomo dopo l’impatto con un’auto che effettuava un’inversione a U all’altezza di Via Rosmini è volato a terra ferendosi ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti-. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.
flash – Incidente stradale nella tarda mattinata in via Fabio Filzi, a Latina, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un’auto. Sul posto i soccorsi: si registrano feriti trasportati in ospedale in codice giallo. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.
CRONACA
Morte di Federico Salvagni, in aula il racconto del testimone: “L’auto arrivò a forte velocità e non si fermò”
Nuova udienza ieri al Tribunale di Latina nel processo a carico di Gioacchino Sacco, imputato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso in relazione alla morte del sedicenne Federico Salvagni, investito nella notte di Ferragosto del 2025 sul litorale pontino. Davanti al collegio penale è stato ascoltato un giovane testimone che ha ricostruito la dinamica dell’incidente.
Secondo il suo racconto, quella notte avrebbe visto una Lancia Y bianca affrontare una curva a forte velocità, invadere la corsia opposta e, dopo una brusca sterzata e un urto contro un muro, travolgere tre ragazzi che stavano camminando in fila indiana lungo la strada. Il testimone ha inoltre riferito che il conducente non avrebbe rallentato né prestato soccorso, allontanandosi con l’auto gravemente danneggiata.
“Piano piano sta venendo a galla tutta la verità” ha detto Franco Salvagni, padre di Federisco, all’uscita dal tribunale.
Il processo proseguirà con l’ascolto degli altri testimoni mentre la Procura continua a ricostruire le responsabilità per la morte del giovane.
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