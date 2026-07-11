CRONACA
Nuovo commissariato a Fondi, il Siulp: “Traguardo atteso, ma chiediamo potenziamento organici”
FONDI – La Segreteria Provinciale del SIULP di Latina esprime profonda soddisfazione per l’inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi: “Situato strategicamente nell’area del MOF, mette finalmente la parola fine a una lunghissima stagione di gravi disagi logistici legati alla vecchia e inadeguata struttura di Via Francesco Evangelista, che ha visto il SIULP per lunghi anni impegnato nel trovare una nuova e più confortevole sede”.
Per il SIULP, la tutela della salute, della sicurezza e della dignità lavorativa delle donne e degli uomini in divisa passa imprescindibilmente da ambienti di lavoro salubri, moderni e funzionali. I nuovi uffici rispondono pienamente a questi requisiti, offrendo ai colleghi standard operativi elevati e garantendo ai cittadini un servizio accogliente e dignitoso.
Tuttavia – dichiara in una nota il SIULP – una struttura d’eccellenza, da sola, non basta a blindare la sicurezza del comprensorio del sud pontino, area da sempre esposta a forti pressioni della criminalità e delle infiltrazioni nel tessuto economico/sociale.
“Accogliamo con grande favore questo traguardo infrastrutturale che attendevamo da anni” – dichiara Luigi Izzo, Segretario Generale Provinciale del SIULP Latina – “ma l’inaugurazione odierna deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Le mura nuove e la tecnologia non bastano se manca il fattore umano. Vista la prossima immissione di nuovi agenti, chiediamo formalmente al Signor Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e al Signor Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani – Direttore generale della Pubblica Sicurezza un potenziamento degli organici. Una struttura così moderna ha un disperato bisogno del giusto numero di donne e uomini per poter esprimere al massimo le proprie potenzialità sul controllo del territorio”.
CRONACA
West Nile, il primo caso del Lazio è in provincia di Latina
LATINA – E’ stato registrato in provincia di Latina il primo caso di positività al virus West Nile del 2026 nel Lazio. Lo si apprende dall’ «Agenzia Nova» che cita fonti sanitarie. Sul territorio pontino già nella scorsa stagione si erano evidenziati diversi casi di infezione. La conferma segna l’avvio della sorveglianza epidemiologica per la nuova stagione estivo-autunnale, periodo in cui aumenta la circolazione del virus, trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette.
CRONACA
Lutto per l’Avvocatura pontina, scompare il decano Giuseppe Angeloni
LATINA – Si è spento all’età di 97 anni, Giuseppe Angeloni, avvocato iscritto all’Ordine della provincia di Latina da oltre 60anni. (la foto lo ritrae nel 2023 in occasione della cerimonia di consegna del riconoscimento “Una toga per sempre”).
Cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Latina Matilde Celentano anche a nome dell’amministrazione comunale e della città di Latina. “Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Latina, il più sentito cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giuseppe Angeloni, figura di rilievo dell’avvocatura pontina. Per oltre sessant’anni ha esercitato la professione con competenza, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di colleghi e contribuendo, con la sua preparazione e la sua umanità, alla crescita della cultura giuridica del nostro territorio. La stima e l’affetto che lo hanno sempre accompagnato, così come il prestigioso riconoscimento ‘Una toga per sempre’ conferitogli nel 2023 dall’Ordine degli Avvocati di Latina, testimoniano il valore del suo percorso professionale e umano. Alla famiglia rivolgo le più sincere condoglianze, con gratitudine per l’esempio che l’avvocato Angeloni lascia alla nostra comunità”, scrive la prima cittadina.
“Con la scomparsa dell’avvocato Giuseppe Angeloni, il Foro perde un illustre decano che è stato per tantissimi anni il punto di riferimento per molte generazioni di colleghi. È stata una persona sempre disponibile e pronta al confronto e la sua eccellente preparazione nel diritto civile e societario lo ha fatto conoscere anche al di fuori dei nostri confini regionali. La famiglia composta di prestigiosi colleghi, nel solco dei suoi insegnamenti, continuerà la sua opera”, sono le parole del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Gianni Lauretti.
CRONACA
Rubato nella notte a Cisterna, la polizia stradale ritrova un mezzo meccanico da 200mila euro
CISTERNA – Un mezzo da movimento terra dal valore di 200mila euro rubato nella notte a Cisterna è stato ritrovato dagli agenti della polizia stradale di Aprilia in un capannone abbandonato a Pomezia grazie alle ultime tracce GPS. Si tratta di una pala meccanica cingolata. Gli agenti dopo una segnalazione hanno raggiunto la zona , avviando ricerche al confine tra i Comuni di Pomezia, Ardea e Roma, mappando minuziosamente il territorio al fine di intercettare il mezzo prima di perderne le tracce.
Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno preso immediati contatti con il tecnico della società di antifurto satellitare installato a bordo del veicolo. Quest’ultimo ha riferito che il segnale del dispositivo era purtroppo schermato e non forniva più aggiornamenti in tempo reale, riuscendo tuttavia a comunicare le ultime coordinate GPS valide registrate prima del blackout.
Partendo proprio da questi ultimi dati geografici e attraverso un’attenta consultazione delle mappe, le pattuglie sono riuscite a stringere il cerchio attorno a un obiettivo specifico, un capannone dismesso e circondato da una fitta vegetazione spontanea. Non è stato facile raggiungerlo, facendosi spazio tra la folta sterpaglia, gli agenti sono entrati sono entrati nella struttura apparentemente in abbandono e dopo un’accurata ispezione, nascosto dietro una paratia protettiva in cemento armato, è stato individuato il veicolo già restituito al legittimo proprietario.
Più Letti
-
NOTIZIARI12 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI16 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI19 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI24 ore fa
GR Latina – 10 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 17
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 12
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 9 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 8 luglio 2026 ore 18