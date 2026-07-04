ATTUALITA'
Architetti da 50 anni, premiazione per 19 professionisti iscritti da mezzo secolo all’Ordine di Latina
TERRACINA – Un’opera d’arte per dire grazie a mezzo secolo di professione: è il senso del riconoscimento che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Latina ha consegnato nella serata di venerdì 3 luglio ai diciannove professionisti che nel 2026 raggiungono i cinquant’anni di iscrizione all’Albo, nella stessa occasione in cui l’Ordine ha accolto anche chi si affaccia ora alla professione. Un traguardo che attraversa mezzo secolo di storia dell’architettura italiana, segnato dall’evoluzione delle norme, delle tecnologie e del modo stesso di progettare, con una crescente attenzione al paesaggio e alla qualità dell’ambiente costruito.
Alla serata, che si è svolta presso il ristorante La Capannina di Terracina, erano presenti la presidente dell’Ordine provinciale Teresa Alvino, il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC Alessandro Panci, i consiglieri e numerosi iscritti. Si tratta di un riconoscimento nato quest’anno, che l’Ordine ha annunciato di voler riproporre negli anni a venire, fino a farne un appuntamento fisso per l’intera comunità professionale.
Sono diciannove i professionisti premiati: Gaetano Arnaldo Cantaro, Pietro Carucci, Francesco Castaldo, Pietro Cefaly, Romolo Celani, Giorgio Ceracchi, Raffaele Ciarla, Antonio Crobe, Renato D’Acunto, Paola De Paolis, Fernando Antonio Del Duca, Giovanni Fusco, Nello Giordani, Omero Marchetti, Roberto Nardinocchi, Massimo Palumbo, Carlo Rasi, Lodovico Risoli e Antonio Simbolotti. A ritirare l’opera, realizzata per l’occasione dall’artista pontina Nicoletta Piazza e pensata come simbolo di gratitudine per un percorso professionale che è parte della stessa storia dell’Ordine, è stata una rappresentanza dei colleghi.
“Cinquant’anni di iscrizione all’Ordine – ha affermato la presidente Teresa Alvino – raccontano una vita dedicata alla professione. Raccontano i cambiamenti che l’architettura ha vissuto, l’evoluzione del modo di progettare, delle norme e delle tecnologie, ma soprattutto la capacità dei professionisti di interpretare, in ogni epoca, i bisogni della società con competenza, responsabilità e sensibilità. I colleghi che abbiamo voluto celebrare rappresentano una memoria preziosa e un patrimonio di esperienza che merita di essere valorizzato e trasmesso. Abbiamo inoltre voluto – ha sottolineato la presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Latina – che questa stessa serata fosse anche l’occasione per accogliere i nuovi iscritti, perché crediamo che il dialogo tra generazioni sia uno dei patrimoni più importanti della nostra professione. Un Ordine è certamente un’istituzione, ma è anche una comunità di professionisti, e occasioni come questa ci aiutano a rafforzare il senso di appartenenza e a trasmettere anche all’esterno il valore del nostro lavoro. Ringrazio infine il presidente Panci per aver voluto condividere con noi questo momento: la sua presenza testimonia la vicinanza del Consiglio Nazionale e conferisce ulteriore valore a un’iniziativa che vorremmo diventasse una tradizione. È con questo stesso spirito – ha concluso la presidente Alvino – che il nostro Ordine continua a promuovere il confronto sui grandi temi che riguardano il territorio, la qualità del progetto, il paesaggio e la rigenerazione urbana, nella consapevolezza che gli architetti non siano soltanto protagonisti della trasformazione delle città, ma una risorsa fondamentale per guidare lo sviluppo, affrontare le criticità e costruire il futuro delle nostre comunità”.
Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, i vertici della Federazione degli Architetti PPC del Lazio con i presidenti degli Ordini di Roma, Viterbo, Frosinone e Rieti, oltre ai rappresentanti della Consulta delle Professioni Tecniche della provincia di Latina: il presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Enrico Ferracci, il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Antonio D’Angelis, e il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali, Guido Massarella. Presente, inoltre, anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Piergiacomo Cancellieri.
(nella foto, la presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Latina, Teresa Alvino, con il vice Vittorio D’Argenio, il presidente nazionale Alessandro Panci, il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti e alcuni degli architetti che hanno ottenuto il riconoscimento per i 50 anni di iscrizione all’Ordine)
ATTUALITA'
Sabaudia, comincia Libri nel Parco, ma l’aria condizionata in biblioteca è rotta da un mese
SABAUDIA – Aria condizionata rotta da oltre un mese nella biblioteca comunale di Sabaudia, Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni, con temperature che nei giorni scorsi sono state proibitive sia per il personale addetto, sia per i cittadini che la frequentano in orario diurno. E a farne le spese ora sono le iniziative culturali estive. La problematica, venerdì 3 luglio, si è evidenziata anche di sera in occasione dell’avvio della rassegna Libri nel Parco che ospitava lo storico Mauro Canali.
“Un peccato e non solo per gli incontri con autori e scrittori – sottolinea Licia Pastore, socia onoraria di Sabaudia Culturando e motore della rassegna – noi stiamo cercando di ottenere un’altra location, ma ci vuole attenzione per i luoghi della cultura. Un Comune come Sabaudia, peraltro in piena estate, dovrebbe darsi da fare per renderli tutti fruibili e anche gradevoli per cittadini e turisti. Per fortuna gli spettatori non sono mancati, quanto ai rappresentati dell’Amministrazione, invece, devo dire con dispiacere che non si è visto nessuno”.
Non un bel biglietto da visita per la città del Parco.
ATTUALITA'
Riattivazione della linea ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova, riunione operativa in Comune
TERRACINA – Si è tenuta giovedì presso il Palazzo Comunale una riunione operativa con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la riattivazione della linea ferroviaria Terracina – Priverno Fossanova. Dopo un precedente incontro da remoto, ieri nella sede di Piazza Municipio erano presenti il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, il Vicesindaco e Assessore alle Grandi Opere Claudio De Felice, l’Assessore ai Trasporti Nicoletta Rossi, l’Assessore alla Viabilità Luca Caringi.
La riunione – spiega in una nota il Comune – è stata l’occasione per fare il punto su quelli che saranno i passi a breve e medio termine sulla scorta degli studi già effettuati da RFI anche al fine di effettuare una valutazione e un confronto con le esigenze del territorio.
“I rappresentanti di RFI hanno confermato che in queste ore stanno terminando le fasi di rimozione della vegetazione e pulizia dell’intera tratta Terracina – Priverno Fossanova, operazioni propedeutiche alle attività di rilievo per la progettazione della linea, che è già in avanzata fase di approntamento”. Sarà programmato a breve un nuovo incontro con un sopralluogo sulla tratta per valutare eventuali necessità.
ATTUALITA'
Alberto Lo Pinto è il nuovo Presidente Rotary Club Latina. I giovani del Rotaract guidati da Claudia Licci
LATINA – Passaggio della Campana e del Collare per il Rotary Club di Latina. Al Presidente uscente, Francesco Simeone è subentrato, per l’anno rotariano 2026-2027, Alberto Lo Pinto.
Alla cerimonia era presente, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Latina Matilde Celentano, la consigliera comunale Simona Mulè, essa stessa socia del club. Nel suo saluto istituzionale, Mulè ha sottolineato: «Ciò che accomuna l’esperienza rotariana con la vita istituzionale è il mettere a disposizione le proprie competenze per migliorare le comunità in cui viviamo, servire al di sopra di ogni interesse personale. I club del Rotary rappresentano un presidio di etica e di legalità; per me sono stati un esempio e spero che lo siano per tanti altri. C’è forse anche un’altra cosa che ci accomuna: l’andare oltre, il continuare a costruire sugli elementi che ci uniscono e a collaborare. Noi ci siamo e ci saremo».
«Durante questo anno – ha dichiarato Francesco Simeone, ora Past President del Rotary Club Latina – abbiamo lavorato insieme mettendo al centro il valore dell’amicizia, per me fondamentale, della collaborazione e del servizio. Abbiamo proposto iniziative a favore del nostro territorio, sostenuto progetti di servizio, valorizzato i giovani e favorito il dialogo con le istituzioni e con le realtà sociali, cercando sempre di essere un club aperto, dinamico e vicino ai bisogni della nostra comunità. Ogni risultato raggiunto è stato possibile solo grazie all’impegno di tutti i soci».
La Campana e il Collare del Rotary Club Latina sono così passati nelle mani del neo nominato presidente Alberto Lo Pinto. 65 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma, Lo Pinto è oggi private banker e manager in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.
«In questo nuovo anno rotariano continueremo sicuramente le iniziative ed i progetti già avviati e al contempo cercheremo di intercettare le esigenze del territorio, con l’impegno di fare conoscere meglio il Rotary; perché è importante fare, ma è altrettanto fondamentale fare conoscere nel modo giusto il Rotary. Fare rotary non significa fare beneficenza ma servizio, a fianco delle Istituzioni, mettendo a disposizione della comunità il nostro tempo e le nostre competenze. Cercheremo di essere attrattivi nei confronti di persone che, condividendo i nostri principi ispiratori ed i nostri valori, possano decidere di entrare nei club, per collaborare alle nostre iniziative. Un altro nostro obiettivo sarà valorizzare le tante eccellenze del nostro territorio. infine, dedicheremo grande attenzione ai giovani, che sono il nostro presente prima ancora che il nostro futuro. Le nuove generazioni stanno vivendo una rivoluzione industriale, guidata dalla tecnologia che, insieme a tanti indiscutibili vantaggi, sta rivoluzionando il mondo del lavoro, creando soprattutto nelle nuove generazioni domande e timori sul proprio futuro. Il motto 2026/2027 è “Creiamo un impatto duraturo” e questo comporta un impegno ulteriore nel realizzare qualcosa che rimanga».
Nel corso della stessa serata c’è stato anche il Passaggio della Campana e del Collare per il Rotaract Club di Latina: alla Presidente uscente, Silvia Alessandri, è subentrata per l’anno rotariano 2026-2027 Claudia Licci.
Con Alberto Lo Pinto, il Consiglio Direttivo è composto da Giuseppe Bonifazi (Vice Presidente), Ivan Simeone (Segretario), Giuseppe Michelini (Prefetto), Vincenzo Abbruzzino (Tesoriere), dal futuro Presidente (anno rotariano 2027/2028) Cristiana Tagliaferri, dal Past President Francesco Simeone e dai consiglieri Alessia Beatrice, Clemente Catalani, Riccardo De Mauri, Grazia Maddaloni. I presidenti delle diverse Commissioni sono Riccardo De Mauri (Effettivo), Paola Di Gioia (Nuove Generazioni), Giuseppe Gisotti (Progetti), Roberto Micolitti e il facente funzione Attilio Vincenzo Gisotti (Rotary Foundation), Silvio Piccioni (Formazione), Patrizia Scifo (Immagine Pubblica), Pasquale Papagno (Referente Rotaract).
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