A Sermoneta un concerto per soli ottoni, omaggio a Goffredo Petrassi, apre il 62° Festival Pontino

SERMONETA – Si inaugura venerdì 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta, con un omaggio alla musica di Goffredo Petrassi, il 62° Festival Pontino di Musica. Marcello Panni dirige l’Ensemble Tubilustrium & Filarmonica Sabina “Foronovana” in quattro brani per soli ottoni, alcuni legati alla storia del Festival per esservi stati eseguiti per la prima volta. Prima del concerto, alle ore 19, la visita guidata al borgo di Sermoneta, in collaborazione con l’Associazione Meraviglia APS.

La Fondazione Campus Internazionale di Musica ha scelto di aprire l’edizione 2026 della storica rassegna con l’ omaggio a uno dei compositori più influenti del Novecento italiano, legato alla storia del Festival Pontino di cui è stato presidente onorario per molti anni e il cui Fondo è depositato presso l’Archivio della Fondazione. La serata, che verrà introdotta dal compositore e conduttore radiofonico Francesco Antonioni, vede in programma quattro brani per soli ottoni che Petrassi compose nell’arco di quarant’anni: Fanfara (1944) per tre trombe, Musica di ottoni (1963) per ottoni e timpani, Ottetto di ottoni (1968) per 4 trombe e 4 tromboni, e Inno (1984) per 12 ottoni. Fanfara e Inno, in particolare, si legano alla storia del Festival per essere state eseguite qui per la prima volta.

Il fine settimana del Festival vede in programma altri due concerti. Sabato 4 sarà la volta del violinista Davide Alogna e del pianista Enrico Pace che al Castello Caetani di Sermoneta eseguono nel concerto L’Arte del duo un programma che spazia fra Settecento e primi del Novecento. Mentre il Quintetto di fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Andrea Oliva (flauto), Francesco Di Rosa (oboe), Calogero Palermo (clarinetto), Alessio Bernardi (corno), Andrea Zucco (fagotto) – sarà il 5 luglio all’Abbazia di Fossanova per il concerto Opera e Cinema che alterna alcune celebri musiche per film ad altrettanti noti brani d’opera arrangiati per soli fiati.