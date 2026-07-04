Violenta rapina a mano armata ad Anzio, arrestati tre ragazzi, due sono di Aprilia

LATINA – Utile netto di 8,5 milioni di euro, investimenti per 38,5 milioni trainati dai fondi PNRR, riduzione dell’indebitamento di oltre 30 milioni. Sono i numeri positivi del bilancio di Acqualatina approvato venerdì dall’assemblea dei soci di cui fanno parte anche i sindaco dei comuni che ricadono nell’Ato 4, tra i quali i 33 pontini. La società mista rivendica “un percorso di ripresa reale”, ma i primi cittadini di Forza Italia, Pd e Liste civiche hanno votato contro il documento a causa di disservizi e criticità che incidono sulla vita dei cittadini delle comunità che rappresentano.

Inoltre, all’orizzonte c’è un nuovo “adeguamento tariffario”. Nella lunga nota in cui dà comunicazione dell’approvazione del bilancio 2025 e si elogia “il lavoro quotidiano di una società impegnata a garantire un servizio essenziale a tutti i cittadini dell’Ato4-Lazio Meridionale, in un contesto complesso che impone interventi strutturali per garantire stabilizzazione finanziaria e continuità operativa”, viene anche spiegato che “l’aggiornamento tariffario è la condizione necessaria per sostenere investimenti, qualità del servizio ed equilibrio patrimoniale nel medio termine” e che “l’efficienza operativa non può supplire a uno squilibrio strutturale tra ricavi tariffari e costi di gestione reali”.

Hanno votato a favore, i sindaci di Latina e Terracina, la cui consistenza numerica era determinante, oltre che una serie di piccoli comuni.

I DATI DI BILANCIO COMUNICATI DALLA SOCIETA’ – Il conto economico 2025 si chiude con un utile netto di 8,5 milioni di euro, con i ricavi che hanno superato i costi della gestione. Il Margine Operativo Lordo, ovvero la misura della redditività operativa al lordo di ammortamenti e imposte, si attesta a 42,7 milioni, indicando una capacità stabile di generare risorse.

Il valore della produzione si attesta a 132,1 milioni, in riduzione rispetto al 2024: la variazione è riconducibile all’assenza di proventi non ricorrenti che avevano inciso sul dato dell’esercizio precedente. Al netto di tale componente, l’andamento della gestione ordinaria risulta sostanzialmente stabile.

Nel biennio 2024-2025 Acqualatina ha realizzato investimenti per 82,3 milioni di euro, pari a 68,5 euro per abitante all’anno: oltre due volte e mezzo il ritmo storico dei ventidue anni precedenti, fermo a 26,5 euro per abitante. Un’accelerazione reale, frutto di programmazione rigorosa e capacità operativa dimostrata sul campo.

Nel solo 2025, su 38,5 milioni di investimenti realizzati, 27,4 milioni provengono da contributi pubblici, di cui 21,6 milioni da fondi PNRR. Meno di un terzo è stato finanziato con risorse proprie. Il piano originario prevedeva 46,8 milioni: il gap di 8,3 milioni riflette le tensioni di liquidità che la Società ha più volte segnalato nelle sedi istituzionali competenti.

L’indebitamento finanziario netto scende da 27,4 a 19,1 milioni di euro, un segnale positivo che dimostra l’impegno della Società nella riduzione del debito. Permangono tuttavia tensioni strutturali sulla liquidità, legate ai tempi dell’erogazione dei contributi pubblici e a una dinamica tariffaria che non riflette il reale fabbisogno della Società.

“Le attività di recupero crediti, la digitalizzazione dei processi e il contenimento della morosità producono effetti positivi tangibili, che la Società intende consolidare. L’efficienza operativa, però, non può supplire a uno squilibrio strutturale tra ricavi tariffari e costi di gestione reali”, è l’analisi del gestore