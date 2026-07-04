Parco Falcone e Borsellino, lo sfalcio fa sognare la riapertura

LATINA – Dopo i numerosi rinvii e un tempo che è arrivato alla bellezza di tre anni e mezzo, Parco Falcone e Borsellino a Latina, chiuso al pubblico dal 18 dicembre del 2023, sembra si prepari davvero alla riapertura. Anche se uno degli ingressi, quello su Via Tito Speri, è ancora inaccessibile per via della sistemazione del marciapiede esterno, lo suggerirebbe lo sfalcio della storica area verde del centro cittadino che sembrava una selva e in questi giorni è stata rasata.

In realtà, una data ufficiale ancora non c’è, ma il taglio dell’erba, appare un segnale incoraggiante. I lavori in teoria, da quel 18 dicembre, sarebbero dovuti durare 364 giorni, termine poi prorogato per problemi di varia natura. Di recente, in Commissione, è stato approvato il regolamento per la fruizione dell’area, non senza polemiche a causa della rigidità degli orari di apertura e chiusura, mentre nei giorni scorsi, di fronte ai cancelli chiusi, un gruppo di attivisti del Pd si è fatto fotografare ricordando le varie date annunciate per la riapertura, a partire dal 25 febbraio 2025.