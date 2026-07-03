Arbitri, Andrea Giordani di Aprilia conquista la Can C

Gaeta investe sulla vela inclusiva. Il Comune e la Federazione Italiana Vela hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

L’intesa prevede l’attivazione di corsi di vela rivolti alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell’ambito del progetto “Il mare che include: Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell’economia locale”, che il Comune presenterà alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento previsto dal bando regionale dedicato ai progetti sportivi e turistici.

Elemento centrale dell’iniziativa sarà l’acquisto di sei imbarcazioni Hansa 303 Wide, progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione. Si tratta di barche utilizzate anche nella vela paralimpica, pensate per consentire la pratica sportiva a persone con diverse abilità.

L’accordo non si limita alla fornitura delle imbarcazioni. La Federazione Italiana Vela metterà infatti a disposizione istruttori, competenze tecniche e il supporto della rete dei circoli affiliati per avviare corsi continuativi e formare il personale che seguirà le attività. Il progetto sarà inoltre inserito nel percorso della Para Sailing Academy, il programma nazionale della Federazione dedicato allo sviluppo della vela paralimpica.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese, che ha definito l’accordo un passo importante per rendere Gaeta una città sempre più inclusiva, valorizzando il mare come risorsa per lo sport, il turismo accessibile e la crescita della comunità.

Anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha sottolineato come l’obiettivo sia ampliare concretamente l’accesso alla pratica velica, offrendo nuove opportunità alle persone con disabilità e ai giovani attraverso attività continuative e personale qualificato.