SPORT
Arbitri, Andrea Giordani di Aprilia conquista la Can C
APRILIA – L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) – Sezione di Aprilia annuncia “un traguardo leggendario”: l’arbitro Andrea Giordani è stato ufficialmente promosso alla CAN C.
“Non si tratta di un semplice traguardo, ma del coronamento assoluto di un percorso fatto di dedizione totale, sudore, allenamenti incessanti e prestazioni semplicemente eccellenti. Gara dopo gara, sul terreno di gioco, Andrea ha dimostrato il suo immenso valore, superando ogni ostacolo con determinazione e professionalità eccezionali. Ora, il calcio professionistico lo aspetta”, si legge in una nota in cui la sezione locale dell’AIA sottolinea che il fischietto porterà così Aprilia “alla ribalta del panorama calcistico nazionale”.
“L’intera famiglia dell’AIA Aprilia esprime la massima soddisfazione e i più vivi complimenti ad Andrea Giordani per questo straordinario successo, augurandogli il meglio per l’inizio di questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera sportiva”, conclude la nota.
SPORT
Cisterna Volley ammessa al prossimo campionato di Superlega
CISTERNA DI LATINA – La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A, costituita ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dallo Statuto di Lega e dal Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A, ha terminato l’esame dei documenti presentati dai club aventi diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati di Serie A Credem Banca.
Il Cisterna Volley (come tutte le altre 48 società) è risultato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento: la documentazione è stata inviata alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica dell’ammissione ufficiale al prossimo campionato.
SuperLega 2026-2027: Cisterna Volley, Lube Civitanova, Cuneo Volley, Powervolley Milano 2.0, Modena Volley Punto Zero, Vero Volley Monza, Pallavolo Padova, Sir Safety Perugia, You Energy Volley Piacenza, Prata di Pordenone, Trentino Volley e Verona Volley.
Il calendario sarà reso noto il 16 luglio al Volley Mercato, nell’evento finale che chiuderà la tre giorni di Bologna.
SPORT
Gaeta punta sulla vela inclusiva: accordo tra Comune e Federazione Italiana Vela
Gaeta investe sulla vela inclusiva. Il Comune e la Federazione Italiana Vela hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.
L’intesa prevede l’attivazione di corsi di vela rivolti alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell’ambito del progetto “Il mare che include: Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell’economia locale”, che il Comune presenterà alla Regione Lazio per ottenere il finanziamento previsto dal bando regionale dedicato ai progetti sportivi e turistici.
Elemento centrale dell’iniziativa sarà l’acquisto di sei imbarcazioni Hansa 303 Wide, progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione. Si tratta di barche utilizzate anche nella vela paralimpica, pensate per consentire la pratica sportiva a persone con diverse abilità.
L’accordo non si limita alla fornitura delle imbarcazioni. La Federazione Italiana Vela metterà infatti a disposizione istruttori, competenze tecniche e il supporto della rete dei circoli affiliati per avviare corsi continuativi e formare il personale che seguirà le attività. Il progetto sarà inoltre inserito nel percorso della Para Sailing Academy, il programma nazionale della Federazione dedicato allo sviluppo della vela paralimpica.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristian Leccese, che ha definito l’accordo un passo importante per rendere Gaeta una città sempre più inclusiva, valorizzando il mare come risorsa per lo sport, il turismo accessibile e la crescita della comunità.
Anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha sottolineato come l’obiettivo sia ampliare concretamente l’accesso alla pratica velica, offrendo nuove opportunità alle persone con disabilità e ai giovani attraverso attività continuative e personale qualificato.
APPUNTAMENTI
Educamp CONI Lazio, dieci settimane di sport e inclusione al Centro Remiero di Sabaudia
Dieci settimane dedicate allo sport, all’educazione e alla socializzazione per centinaia di bambini e ragazzi. È stato presentato questa mattina al Centro Sportivo Remiero della Marina Militare di Sabaudia l’Educamp CONI Lazio, il centro estivo multidisciplinare rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni, che anche quest’anno offrirà attività sportive e formative a partecipanti provenienti da tutta la provincia di Latina.
Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alberto Mosca, il consigliere comunale delegato allo Sport Massimo Mazzali e il comandante del Centro Remiero Caramia, che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la collaborazione tra Comune, CONI e Marina Militare.
Il sindaco Mosca ha evidenziato come sostenere progetti di questo tipo significhi investire nel futuro della comunità, ricordando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la partecipazione anche dei bambini provenienti da famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Sulla stessa linea il consigliere Mazzali, che ha definito l’Educamp un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di promuovere inclusione, benessere e pari opportunità attraverso lo sport.
Il comandante Caramia ha invece ribadito l’importanza del lavoro congiunto tra Marina Militare, CONI ed ente locale, sottolineando come il Centro Remiero rappresenti una cornice ideale per un progetto che unisce attività sportiva, educazione e valori civici.
Particolarmente emozionante il momento conclusivo della mattinata, con la consegna degli attestati ai piccoli partecipanti del campo estivo, accolti dall’applauso dei genitori presenti.
Per dieci settimane il Centro Remiero ospiterà così attività sportive multidisciplinari, confermandosi uno dei punti di riferimento estivi per bambini e ragazzi del territorio pontino.
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