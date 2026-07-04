APPUNTAMENTI
Un viaggio nell’antico Egitto con Il romanzo di Ramses. Appuntamento Martedì 7 Luglio a Latina
Sarà presentato Martedì 7 luglio, alle ore 18.00, presso l’Hotel Europa di Latina,Il romanzo di Ramses di Salvatore D’Incertopadre, pubblicato nella collana I Diamanti di Aletti Editore. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una delle figure più affascinanti e influenti della storia antica attraverso una narrazione che intreccia rigore storico, mistero e riflessione religiosa. Protagonista del libro è Ramses II, conosciuto come Ramses il Grande, uno dei più celebri faraoni dell’antico Egitto. Il suo lunghissimo regno, durato oltre sessant’anni, fu caratterizzato da importanti campagne militari, da una raffinata attività diplomatica e dalla realizzazione di opere monumentali che ancora oggi testimoniano la grandezza della civiltà egizia, come i templi di Abu Simbel, il complesso di Karnak e il Ramesseum. Attraverso il racconto della sua vita, delle sue imprese, del profondo legame con la regina Nefertari e dell’eredità che ha lasciato alla storia, il romanzo restituisce il ritratto di un sovrano destinato a diventare una figura leggendaria. La presentazione sarà arricchita da un dialogo a più voci. Insieme all’autore interverrà la giornalista Cora Craus, che offrirà una lettura critica e approfondita dell’opera, mentre la conversazione sarà moderata dalla giornalista Dina Tomezzoli, accompagnando il pubblico alla scoperta degli aspetti storici, simbolici e culturali del romanzo. Il romanzo di Ramses, composto da 268 pagine, è il secondo volume della trilogia che Salvatore D’Incertopadre dedica all’antico Egitto. Il primo capitolo del progetto editoriale è stato Il romanzo di Akhenaton, mentre anche questo nuovo lavoro prosegue il percorso narrativo dell’autore, offrendo una rilettura coinvolgente di uno dei protagonisti più illustri della civiltà egizia.
AMBIENTE
Parco Falcone e Borsellino, attesa finita: inaugurazione il 25 luglio per il nuovo polmone verde della città
E’ finita l’attesa Parco Falcone e Borsellino, interamente riqualificato, riaprirà al pubblico da sabato 25 luglio. Cinque ettari di verde torneranno fruibili in un ambiente rinnovato, attraverso interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’inaugurazione è prevista alle ore 19, con un evento istituzionale. Per tutta la stagione estiva, il Parco Falcone e Borsellino sarà aperto dalle ore 8 alle ore 23. Per questo periodo è prevista anche una programmazione di iniziative, il cui calendario verrà prossimamente comunicato insieme ai dettagli dell’evento inaugurale.
“Il Parco, disegnato nel 1934 da Oriolo Frezzotti, è stato riqualificato – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – con interventi da 5,5 milioni di euro, dopo anni di assenza di manutenzione. Avrà un volto completamente nuovo, rappresentativo di una diversa narrazione degli ultimi decenni. E’ stato un lavoro mai fatto in precedenza. Là dove c’era degrado e abbandono, ora troviamo un polmone verde, in pieno centro urbano, rigenerato, accessibile e pensato per tutti. Non vediamo l’ora di aprire al pubblico l’area fitness, la pista di pattinaggio, l’area scienza e quella dedicata alle farfalle, le nuove panchine e arredi per il relax, nonché il parco giochi con materiale ecosostenibile e pavimentazione antitrauma con l’attrazione del maxi dinosauro”.
“In questi ultimi mesi – ha aggiunto la prima cittadina – parallelamente alla conclusione dei lavori abbiamo pianificato la gestione del Parco a lungo termine. Nulla sarà lasciato al caso. Il 25 luglio non sarà soltanto la data dell’inaugurazione, ma l’inizio di una nuova storia dei nostri Giardinetti, con una gestione corretta e coerente. Il Parco Falcone e Borsellino sarà un luogo sicuro, dotato di telecamere di video-sorveglianza. Sarà dotato di Regolamento per la disciplina delle attività consentite e di quelle vietate, per gli orari di apertura e chiusura nei mesi invernali e nei mesi estivi. E’ stata eseguita una procedura di affidamento del servizio di apertura e chiusura dell’area, per la manutenzione ordinaria del verde e degli arredi presenti e per la sorveglianza durante le ore di apertura. Abbiamo incontrato parte delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – altre le incontreremo nei prossimi giorni – per una collaborazione attiva, al fine di garantire un presidio continuativo nel Parco, tutti i giorni e negli orari di maggiore affluenza. Saranno le nostre sentinelle dell’area verde, allo scopo di creare un clima accogliente e di segnalare alle autorità preposte eventuali comportamenti illeciti”.
“La gestione del Parco Falcone e Borsellino, da un punto di vista amministrativo, rappresenta una complessità, all’interno della quale devono combaciare tutti i singoli elementi, supportati da atti. E questo rientra nella programmazione e pianificazione che, come amministrazione, ci siamo imposti al fine di riaprire il Parco, interamente riqualificato, rendendolo quotidianamente sicuro e usufruibile”, ha evidenziato il sindaco Celentano.
“La consegna del ‘nuovo’ Parco alla città – ha sottolineato il vice sindaco Massimiliano Carnevale con delega ai lavori pubblici – avverrà nel pieno rispetto delle tempistiche previste per gli interventi di Pnrr, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate in questi tre anni di amministrazione. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un progetto di fattibilità tecnico-economico da integrare e migliorare e siamo stati costretti a rivedere tutto in tempi record per non perdere il finanziamento. I lavori sono stati svolti seguendo una puntuale programmazione che ci ha consentito di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026. In questi giorni sono in corso piccoli interventi, previsti entro i successivi 60 giorni”.
“È facile – ha proseguito il vice sindaco Carnevale – farsi le foto davanti ai cancelli chiusi e polemizzare, ma noi restituiremo alla città un Parco in una veste che non ha mai avuto prima. Simultaneamente al superamento delle difficoltà, portando a termine l’opera finanziata con i fondi del Pnrr, ci siamo assunti la responsabilità di organizzare per bene tutte le attività che sono collaterali all’apertura, al fine di garantire il funzionamento duraturo della più grande area verde del centro cittadino”.
Il sindaco Celentano e il vice sindaco Carnevale, nel sottolineare la complessità del portare a compimento l’intera opera e di garantire la gestione della rinnovata area verde, hanno ringraziato il personale del dipartimento Manutenzioni e il dirigente Micol Ayuso.
Nei prossimi giorni avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione dell’evento inaugurale, della programmazione estiva e della gestione del Parco Falcone e Borsellino, con il coinvolgimento degli assessorati alle Attività produttive, al Turismo, allo Sport, alla Cultura e al Patrimonio. Sarà anche occasione per ripercorrere l’iter seguito dall’Amministrazione e illustrare tutte le novità del Parco.
APPUNTAMENTI
A Sermoneta un concerto per soli ottoni, omaggio a Goffredo Petrassi, apre il 62° Festival Pontino
SERMONETA – Si inaugura venerdì 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta, con un omaggio alla musica di Goffredo Petrassi, il 62° Festival Pontino di Musica. Marcello Panni dirige l’Ensemble Tubilustrium & Filarmonica Sabina “Foronovana” in quattro brani per soli ottoni, alcuni legati alla storia del Festival per esservi stati eseguiti per la prima volta. Prima del concerto, alle ore 19, la visita guidata al borgo di Sermoneta, in collaborazione con l’Associazione Meraviglia APS.
La Fondazione Campus Internazionale di Musica ha scelto di aprire l’edizione 2026 della storica rassegna con l’ omaggio a uno dei compositori più influenti del Novecento italiano, legato alla storia del Festival Pontino di cui è stato presidente onorario per molti anni e il cui Fondo è depositato presso l’Archivio della Fondazione. La serata, che verrà introdotta dal compositore e conduttore radiofonico Francesco Antonioni, vede in programma quattro brani per soli ottoni che Petrassi compose nell’arco di quarant’anni: Fanfara (1944) per tre trombe, Musica di ottoni (1963) per ottoni e timpani, Ottetto di ottoni (1968) per 4 trombe e 4 tromboni, e Inno (1984) per 12 ottoni. Fanfara e Inno, in particolare, si legano alla storia del Festival per essere state eseguite qui per la prima volta.
Il fine settimana del Festival vede in programma altri due concerti. Sabato 4 sarà la volta del violinista Davide Alogna e del pianista Enrico Pace che al Castello Caetani di Sermoneta eseguono nel concerto L’Arte del duo un programma che spazia fra Settecento e primi del Novecento. Mentre il Quintetto di fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Andrea Oliva (flauto), Francesco Di Rosa (oboe), Calogero Palermo (clarinetto), Alessio Bernardi (corno), Andrea Zucco (fagotto) – sarà il 5 luglio all’Abbazia di Fossanova per il concerto Opera e Cinema che alterna alcune celebri musiche per film ad altrettanti noti brani d’opera arrangiati per soli fiati.
APPUNTAMENTI
Torna a Formia “Il Cancello delle Favole”, XIII edizione del festival di teatro dedicato all’infanzia e alle famiglie
FORMIA – Dal 3 al 5 luglio 2026 promosso dal Teatro Bertolt Brecht nell’ambito del progetto Officine culturali della Regione Lazio, del FUS del Mibact, del festival Marameo con il patrocinio del Comune di Formia.
Per tre giorni il suggestivo borgo di Castellone, il Cancello di Castellone, il porticciolo di Caposele e gli spazi naturali del Canale di Maranola si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto, animato da spettacoli, laboratori creativi, letture, esperienze immersive e appuntamenti pensati per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati.
Ogni mattina alle ore 9.00, con partenza dal Molo del porticciolo di Caposele, tornano le amate “Favole in mezzo al mare”, originali letture in barca di storie ispirate al mondo marino.
Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sotto i lecci del Canale di Maranola, spazio a “Favole alla mandra”, un momento dedicato all’ascolto e all’immaginazione immersi nella natura.
Alle ore 19.00 il festival propone ogni giorno attività differenti: il 3 luglio e il 5 luglio al Cancello di Castellone i laboratori creativi offriranno ai più piccoli un laboratorio di argilla, uno di teatro e letture animate a bassa voce per i bambini da 0 a 3 anni, mentre il 5 luglio è in programma anche “Arrivano gli elefanti”, lettura animata con laboratorio dedicata ai bambini dai due anni. Il 4 luglio, invece, il Borgo di Castellone ospiterà la tradizionale Caccia alla Favola, una caccia al tesoro itinerante tra vicoli, piazzette e racconti.
Gran finale ogni sera alle ore 21.00 al Cancello di Castellone con tre spettacoli di grande qualità. Si comincia il 3 luglio con “Ritorno a Oz” della Compagnia 3 Giga di Roma; il 4 luglio sarà la volta de “Il Pifferaio Magico” del Teatro Verde di Roma; mentre il 5 luglio il Teatro Bertolt Brecht chiuderà il festival con “Tutti pazzi per Don Chisciotte”.
Per tutta la durata della manifestazione sarà presente una libreria per ragazzi a cura di Fuori Quadro, mentre gli appuntamenti saranno accompagnati dalla collaborazione del musicista tunisino Sami Dobrez, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione nel cuore del centro storico.
«Il Cancello delle favole è un piccolo festival dal cuore grande, si realizza da vent’anni nel cuore di un borgo medievale dove i romani avevano costruito il loro teatro circa duemila anni fa, è rimasto poco di quei fasti ma quel cuore batte ancora ed è lì che portiamo i sogni dei bambini, dai piccolissimi ai più grandi. Mettere al centro della vita quotidiana la cultura non serve solo a passare il tempo in modo intelligente, serve a combattere la cattiveria, l’ignoranza, la violenza, serve a difendere l’infanzia, a fornire loro le uniche armi che andrebbero finanziate dai governi, quelle dei sogni da realizzare, quelli della pace», sottolinea il direttore artistico Maurizio Stammati.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 3587181 oppure consultare il sito www.teatrobertoltbrecht.it.
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