Carnevale, prima sfilata dei carri a San Felice Circeo

LATINA – Sfilata dei carri allegorici domani domenica 16 febbraio a San Felice Circeo con un doppio appuntamento per la zona di La Cona e il centro di Borgo Montenero. La prevista sfilata per il centro di La Cona in un primo momento alle ore 10,00 è stata posticipata alle 13,00 dopo la chiusura dei negozi per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali specie in questo week end accompagnato dal sole e da un clima primaverile. A Borgo Montenero la sfilata in piazza IV ottobre ci sarà alle 15,00 fino al termine della manifestazione. E proprio per venire incontro alle esigenze di sicurezza degli eventi organizzati il sindaco Giuseppe Schiboni ha adottato una ordinanza sindacale con prescrizioni e divieti nel contesto del carnevale per assicurare uno svolgimento sereno, come il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, oltre alla vendita e l’uso di bombolette spray con sostanze imbrattanti ed urticanti e la vendita e l’utilizzo di materiali pirotecnici. Anche durante la sfilata dei carri il pubblico presente dovrà adottare un atteggiamento responsabile e di sicurezza mantenendosi a distanza dei carri al passaggio degli stessi che dovranno procedere a passo d’uomo.