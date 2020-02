Il Centro Donna Lilith festeggia i suoi 34 anni e forma nuove operatrici

(nella foto Francesca Innocenti del Centro Donna Lilith)

LATINA – Il centro Donna Lilith di Latina ha festeggiato i suoi 34 anni, un percorso sempre in difesa e in aiuto delle donne. Lo ha fatto sabato 8 febbraio con un evento pubblico con letture e riflessioni, presso la sede di Via Fratelli Bandiera 34, mentre il lavoro prosegue anche sul fronte della formazione, “con appuntamenti orientati a formare nuove attiviste sul territorio dei Comuni del distretto Lt1, destinati a donne interessate alla tematiche del contrasto alla violenza di genere e a promuovere un cambiamento culturale”.

Solo pochi giorni fa era arrivato all’associazione un importante riconoscimento per il lavoro svolto: la decisione di Tiziano Ferro di donare al Centro Donna Lilith parte del cachet del Festival di Sanremo. “Per noi è stata una sorpresa – racconta Francesca Innocenti, presidente di Lilith – anche se già nel 2014 Tiziano Ferro era venuto a un evento pubblico organizzato da noi a Latina”. “Questi fondi serviranno a sostenere i percorsi di autonomia delle donne che ospitiamo in casa rifugio, nel delicato momento in cui riprendono in mano la propria vita e a rafforzare il lavoro a supporto dei bambini e delle bambine vittime di violenza assistita. desso lo aspettiamo tutte al centro antiviolenza per dirgli un grande grazie di persona”, conclude Innocenti.