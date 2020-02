San Valentino, iniziativa della Questura di Latina nelle scuole e nelle piazze

LATINA – La Questura di Latina ha scelto il giorno di San Valentino, quando i riflettori sono accesi sull’amore di coppia, per una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, per parlare ai ragazzi e in genere a tutti i cittadini.

“Può sembrare un paradosso questa iniziativa nel giorno in cui i giovani si scambiano promesse e doni, ma lo abbiamo scelto per dire ai ragazzi che è importante saper riconoscere subito i sintomi di un rapporto malato”, spiega il Questore di Latina Michele Maria Spina che domani sarà nell’audtorium del Liceo Classico Dante Alighieri (alle 11) per l’appuntamento con la campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”. A parlare agli studenti nella scuola diretta dalla professoressa Eleonora Lofrese, saranno il dirigente dell’Anticrimine della Questura di Latina, Alessandro Tocco, la sostituto procuratore Daria Monsurrò, l’assessora alle politiche sociali del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli e la referente per la provincia di Latina del Garante dei Minori, Monica Sansoni.

GLI EVENTI – Gli eventi, in programma a Latina, Cisterna di Latina, Bassiano, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno e Terracina, saranno articolati in due momenti. Nel corso della mattinata verranno effettuati degli incontri con gli studenti, mentre nel pomeriggio, nelle principali piazze saranno utilizzati camper e stand mobili per offrire il supporto di operatori specializzati nei reati in tema di violenza di genere, agevolando e promuovendo un contatto diretto con le potenziali vittime.

“L’iniziativa della Polizia di Stato – spiegano dalla Questura – si rivolge a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza”.

A LATINA – Nel pomeriggio, in piazza del Popolo ci sarà il camper della Polizia di Stato, per la distribuzione di materiale informativo ai cittadini anche per offrire il supporto di operatori specializzati che potranno soddisfare richieste d’informazioni e fornire indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza. Parteciperà anche un medico psicologo della Polizia di Stato ed esperte dei centri anti violenze, grazie al contributo della Diocesi.

Ad Aprilia, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Via Carroceto, avrà luogo un incontro con gli studenti nel corso della mattinata.

Presso l’Auditorium Comunale di Bassiano, a cura della Sezione Polizia Postale di Latina, avrà luogo un incontro con gli alunni delle scuole elementari e medie, con la partecipazione di genitori e docenti.