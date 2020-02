Pranzo cinese per sindaco di Latina e giunta con il dg della Asl Casati e l’infettivologa Lichtner

LATINA – “Non c’è nulla da temere, evitare contatti con una intera comunità per paura del #coronavirus è frutto di uno sciocco pregiudizio”. In un tweet il sindaco di Latina Damiano Coletta commenta l’iniziativa realizzata oggi con la giunta, il manager della ASL di Latina, Giorgio Casati, il direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti e la dirigente di Malattie Infettive dell’ospedale Goretti, Miriam Lichtner. Il gruppo ha deciso di andare in un ristorante cinese del capoluogo per dimostrare solidarietà e fiducia, e trasmetterla ai cittadini. Le attività di ristorazione infatti sono allo stremo perché nessuno si fida più.

In una lettera di benvenuto i ristoratori ringraziano gli ospiti e spiegano che la loro città natale dista 1000 chilometri da Whuan e che sono molti anni che non tornano più in Cina, che vivono a Latina da 30 anni e due dei loro figli sono nati qui e hanno studiato a Latina dall’asilo al Liceo. “Cuciniamo prodotti locali ai quali diamo un tocco cinese eppure nessuno viene più a mangiare da noi”.