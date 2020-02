Sezze intitola a Linda Grassucci l’impianto sportivo di Via Roccagorga

SEZZE – Sezze ricorda oggi, Linda Grassucci, la donna e l’atleta scomparsa da pochi mesi dopo una malattia affrontata con coraggio e il sorriso. In una cerimonia in programma alle 11, le sarà intitolato l’impianto sportivo di Via Roccagorga.

Maestra di karatè e campionessa, da sempre impegnata nella sua città, Linda Grassucci ha lasciato un vuoto. “Lo sport era un pezzo della sua vita, una vita ricca, piena di tante cose, così bella da essere vissuta, gustata, sentita in ogni suo attimo”, sottolinea il presidente del consiglio comunale Enzo Eramo aggiungendo che l’intitolazione “sarà il giusto e doveroso omaggio a Linda e alla sua famiglia, pensato dall’intero consiglio comunale, dal Sindaco e dalla giunta ma voluto soprattutto da tutta la nostra comunità”.