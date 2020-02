LATINA – E’ STATO RINVIATO il convegno organizzato dal Comune di Latina in collaborazione con la Rete Città Sane, la Asl, il Centro Donna Lilith e altre realtà che operano a Latina, e in programma per venerdì 28 febbraio alle 15 nella sala De Pasquale sul tema “Uomini e donne, uguali e diversi di fronte alla salute e alla malattia. Cominciamo dalle donne”. L’evento sarà spostato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni di alcuni relatori. Ne dà notizia il Comune.