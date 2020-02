Yacht, l’INSix Rizzardi al Nauticsud di Napoli con la nuova gamma

SABAUDIA – Il Rizzardi INsix, “Barca dell’anno 2019” si appresta a presentarsi da protagonista al Nauticsud di Napoli con il nuovo modello “Rizzardi Style Department” al quale hanno collaborato lo studio “Galeazzi e Minotti” per layout e decor degli interni e “Maver Design” per le linee esterne. Quasi venti metri di lunghezza (62 piedi), in sala macchine due motori MAN che arrivano fino ai 1550 hp ciascuno con i quali – assicurano dai cantieri di sabaudia – “raggiunge performance da primato con lo yacht che arriva a toccare i 50 nodi”, dopo il varo del primo modello, il cantiere sta lavorando su altri scafi, già in linea di produzione.