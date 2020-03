Tiziana Briguglio, da Latina a I soliti Ignoti di Amadeus

LATINA – Tiziana Briguglio, esperta di agroalimentare, ha partecipato come “ignoto” alla puntata di ieri del programma condotto da Amadeus “I soliti ignoti” in onda in prima serata su Rai 1. La giornalista si è presentata, sono Tiziana, vengo da Latina per poi proseguire con gli indizi: “sono caduta in un canale di irrigazione per guardare da vicino i girini, sono una frana nello sport e ho spesso a che fare con le eccellenze”. L’ultima era ovviamente l’indicazione giusta che ha messo sulla buona strada la concorrente che ha indovinato l’identità, aggiudicandosi gli oltre 30mila euro in palio con la carta di identità pontina.

Tiziana Briguglio è l’inventrice di due manifestazioni tematiche di grande successo: Vinicibando, il Salone del Gusto della provincia di Latina e Alla Scoperta di Eea.