Aiuti agli asili, il sindaco Terra preoccupato per Aprilia

APRILIA – Questa mattina il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha inviato una lettera al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, per presentare le sue preoccupazioni in merito alla situazione dei diversi asili nido privati del territorio, esclusi da forme di sostegno e aiuto approvate dalla Regione Lazio nelle scorse settimane.

I provvedimenti regionali, infatti, sono destinati alle sole strutture accreditate – spiega Terra in una nota – e ad Aprilia, oggetto delle forme di aiuto previste dalla Regione sarebbe perciò solo l’Asilo nido comunale “Domenico D’Alessio”. Nei giorni scorsi, tante realtà si sono rivolte al Comune per chiedere un aiuto, in un momento chiaramente delicato che vede tante microaziende in crisi a causa del prolungarsi del periodo di inattività.

“Molte strutture private, ad Aprilia così come in tutto il territorio nazionale – commenta il primo cittadino – svolgono un ruolo fondamentale, nei confronti delle famiglie con bambini e dell’intero tessuto sociale cittadino. Un ruolo che sarà centrale, con tutta probabilità, anche in fase di riapertura delle fabbriche: tantissimi genitori torneranno al lavoro ed avranno necessità di luoghi sicuri a cui demandare la cura dei piccoli, in loro assenza. Per questo credo sia importante non lasciare sole queste piccole imprese, che senza forme di sostegno potrebbero chiudere la propria attività”.

Il Sindaco ha messo a conoscenza della richiesta anche l’ANCI, l’Associazione dei Comuni Italiani del cui direttivo regionale il primo cittadino apriliano è membro. La speranza è che l’Amministrazione regionale guidata da Nicola Zingaretti riesca a trovare le risorse e gli accorgimenti tecnici per sostenere anche queste imprese e il loro prezioso lavoro.