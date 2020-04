Taniche di alcol alla farmacia dell’ospedale Goretti

LATINA – Carenza di mascherine, ma anche di disinfettanti e di alcol, che al dettaglio ha raggiunto un prezzo anche di 6 euro al litro. Una penuria che non ha risparmiato l’ospedale S.Maria Goretti. Per questo l’associazione Onlus Alessia e i suoi Angeli ha deciso di donare 100 litri di alcol puro alla farmacia interna del nosocomio pontino, grazie ad un benefattore che li ha messi a disposizione, la ModulGrafica Pharma.

“La farmacia dell’ospedale provvederà a realizzare internamente una soluzione galenica di glicerina, alcol e acqua distillata, che servirà a disinfettare le mani di medici, infermieri, visitatori e pazienti – spiegano dalla Onlus ricordando che la sconfitta del virus passa anche da questo – Bisogna igenizzare le mani in continuazione”.

“Forse non tutti sanno che l’alcool è una componente essenziale nei processi di stampa, serve per il processo di bagnatura, per emulsionare gli inchiostri – dice il Andrea Coletta Andrea direttore della tipografia industriale ModulGrafica Pharma specializzata nel packaging farmaceutico – nei nostri magazzini ne abbiamo stoccati in grande quantità, quando abbiamo saputo di questa esigenza dell’ospedale ci siamo resi subito disponibili”.

Alessia e i suoi angeli insieme all’associazione di protezione civile “Istituto per la famiglia 46” hanno fatto partire il progetto LATINA#CIBIAMO, che consiste nella distribuzione gratutita di beni alimentari per le famiglie con difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria.