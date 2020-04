Videoconferenza del Pd di Latina con l’europarlamentare Bonafè

LATINA – Una riunione del PD provinciale organizzata per fare il punto della situazione prima del Consiglio Europeo del 23 aprile prossimo. Tanti i partecipanti all’incontro in videoconferenza al quale ha preso parte anche l’europarlamentare Bonafè.

“L’Europa, dopo le incertezze dei primi giorni, ha fatto e sta facendo moltissimo per i cittadini europei attraverso misure senza precedenti – sottolinea il segretario del Pd di Latina Claudio Moscardelli – Subito sono stati congelati tutti i vincoli di bilancio per poter spendere senza limiti per far fronte all’emergenza. La BCE con una dotazione di oltre mille miliardi di euro sta intervenendo con acquisti massicci e senza limiti di titoli di stato dei Paesi europei e in particolare italiani. Ciò consente all’Italia di reperire risorse a basso tasso di interesse . Senza l’Europa già saremmo a gambe all’aria per l’insostenibilità di interessi troppo alti se l’Italia avesse ancora la lira o se dovesse fare da sola”.

Nel corso della riunione si è discusso anche delle altre misure adottate, le risorse messe in campo dalla Commissione Europea per la disoccupazione dei lavoratori europei (SURE per 100 miliardi ); dei 200 miliardi della BEI per investimenti. “Il MES che è il meccanismo per mettere in moto la BCE e per aiutare un singolo Paese in difficoltà, è oggetto di falsità dei sovranisti a danno degli italiani. A maggior ragione se la decisione è avere 39 miliardi di euro per la sanità e senza condizioni. L’alternativa è reperire quelle risorse a costi molto più alti per l’Italia e che dovrebbe sottrarre risorse da altri settori. La polemica è pretestuosa – commenta Moscardelli – La Lega e Fratelli d’Italia vogliono solo distruggere l’Europa con conseguenze drammatiche per l’Italia portandola ad un declino immediato ed irreversibile e ad essere fagocitata da Cina e Russia. L’Italia è impegnata con molti Paesi europei alleati per far approvare un fondo europeo per la ricostruzione per 1000/1500 miliardi per emettere titoli e ricavare risorse da erogare ai Paesi europei in difficoltà. Quindi non crediti ma erogazione di aiuti. Attraverso l’Europa supereremo questa drammatica crisi . Insieme perché condividiamo valori di libertà, di democrazie e di solidarietà”.

Secondo quanto emerso dalla riunione “il Consiglio darà il via libera al raddoppio delle risorse del bilancio europeo e sarà un passo decisivo per l’integrazione politica”.

“Parlamento europeo, Commissione Europea e BCE sono le istituzioni europee comuni che si sono dimostrare all’altezza delle attese e delle necessità dei cittadini europei. Abbiamo comuni valori e un comune destino come europei e con gli Stati Uniti d’Europa. Nel mondo gli altri attori globali vorrebbero togliere di mezzo l’Europa che è il competitore più forte sulla scena con un PIL uguale a quello della Cina e degli USA e 10 volte più grande della Russia” conclude il Segretario Provinciale del PD.