Volontaria instancabile, l’Ail di Latina dice addio a Caterina Allemand

LATINA – Lottava da alcune settimane contro il Covid-19, Caterina Allemand, 77 anni, presidente dell’Ail di Latina da molti anni, attivista instancabile. La notizia più brutta per i familiari e i tanti amici e soci della sezione pontina dell’associazione per la lotta alle leucemie è arrivata il primo maggio e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio postati sulla pagina dell’associazione che così ha ricordato la sua guida: “Tutta l’AIL ricorda con affetto e gratitudine Caterina Allemand, presidente di AIL Latina ODV e volontaria sempre in prima linea. Anche il professor Sergio Amadori, presidente nazionale AIL tiene a ricordare che: “È stato un esempio per tutti e la ricorderemo sempre con affetto per la sua grande dedizione verso i pazienti e i loro familiari. Ciao Caterina ❤️”

Anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, che ancora prima da medico ne aveva conosciuto l’impegno, ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Ci ha lasciato Caterina Allemand, presidente Ail onlus Latina, l’Associazione Italiana contro le Leucemie. Latina perde una persona stupenda e un punto di riferimento per il mondo del volontariato. Faccio le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città”.