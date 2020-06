Covid-19, un contagio ad Aprilia, il totale sale a 555

LATINA – E’ un paziente di Aprilia l’ultimo caso di Covid 19 in provincia di Latina. Per lui non è stato necessario al momento disporre il ricovero e viene trattato a domicilio. Segue il caso di Terracina registrato nella giornata di venerdì. Non si registrano, invece, nuovi decessi.

Secondo quanto riportato dal bollettino della Asl di Latina sono ad oggi 555 i casi positivi da inizio pandemia, con indice di prevalenza a 9,65. 49 sono gli attuali ancora positivi, di cui 28 trattati in casa e il resto ricoverati, 471 in tutto i guariti.