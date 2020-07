Shares

LATINA – Arriva a Latina la app per non sprecare cibo. Si chiama Too Good To Go (troppo buono per buttarlo via) e permette a commercianti e ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata. Hanno aderito all’iniziativa il Panificio Russo, la pizzeria La Rustichella, La Gusteria Micro-Market, Alice Pizza e il Bar Poeta cucina e pinseria romana e la catena di supermercati NaturaSì.

COME FUNZIONA– In pratica, ristoratori e commercianti, potranno proporre ogni giorno delle Magic Box con una selezione di prodotti e piatti freschi rimasti invenduti e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo e metterla sulla App. Dal canto loro, gli utenti potranno ordinare la loro box, accedendo alla app da smartphone e geolocalizzarsi per individuare i locali aderenti: si paga con la app e per ritirare l’ordine bisogna recarsi al negozio nella fascia oraria specificata-

“Il lancio ufficiale su Latina è un’altra tappa della strategia che punta a ridurre gli sprechi alimentari, soprattutto durante il periodo estivo, perseguendo una visione totalmente all’insegna della sostenibilità – spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go – Il nostro obiettivo è non soltanto limitare sprechi di cibo e risorse in città, in collaborazione con gli esercizi commerciali, ma anche sensibilizzare gli utenti sull’importanza di un consumo consapevole, assicurando un notevole risparmio e riavvicinandoli agli esercizi commerciali di prossimità, in tutta sicurezza”.

“Un’idea brillante per una iniziativa lodevole”, la definisce il Sindaco di Latina, Damiano Coletta. “Questo progetto non solo mette in moto un circuito virtuoso che contrasta gli sprechi alimentari, ma induce ognuno di noi a una preziosa riflessione. Ci rende infatti consapevoli che è importante avere comportamenti sostenibili anche nell’alimentazione. La sostenibilità è un tema particolarmente caro all’Amministrazione di Latina, spero che un simile progetto possa aiutare a sensibilizzare cittadini ed esercenti”.

ALCUNE NOTIZIE SULLA APP – Presente in 14 Paesi d’Europa con oltre 20 milioni di utenti, più di 45mila negozi aderenti e 37 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 90 milioni di kg di CO2. In Italia Too Good To Go in un anno ha conquistato oltre un milione di utenti e venduto 700mila Magic Box grazie agli oltre 4.000 negozi aderenti. L’app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.