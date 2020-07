Da Serapo a Punta Stendardo, nuota anche il sindaco di Gaeta Mitrano

GAETA – Il sindaco di Gaeta Cosimo Mitrano sarà tra i protagonisti di Swimming Paradise la manifestazione di nuoto in acque libere che si terrà oggi e domani, 18 e 19 luglio. Doppio impegno sportivo per il sindaco che sin da piccolo ha amato nuotare: sabato alle 10 dopo la registrazione presso lo stand dell’Arena Beach da Elio Mare, il primo cittadino concorrerà ai 1800 metri del “Miglio Gaetano” con partenza da Serapo.

Domenica invece, alle 9, Mitrano si tufferà dal Molo Santa Maria per nuotare con gli altri atleti fino a Punta Stendardo nella 3500 metri Blue Race.

La manifestazione sportiva inclusa nel calendario de L’estate delle Meraviglie della Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Gaeta, dell’Asc e dell’Osservatorio per lo sport e il Turismo Sportivo si compone di quattro gare. Oltre alle due alle quali parteciperà il sindaco, la Yellow Race dedicata ai giovanissimi dai 9 anni e la Combinata che unisce Green Race e Blu Race.