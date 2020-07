La Top Volley ha presentato i documenti per l’iscrizione al Campionato di Superlega

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna ha presentato ufficialmente i documenti d’ammissione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2020/21. La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizierà ora l’esame dei moduli consegnati dai Club aventi diritto e chiuderà il verbale entro mercoledì 22 luglio consegnando alla Fipav e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 76° Campionato Serie A Credem Banca.

«Come ogni anno abbiamo presentato la documentazione per l’iscrizione al campionato e, come ogni volta, torno a sottolineare che non si tratta di un semplice passaggio burocratico, un qualcosa di scontato o semplicemente una pila di fogli, questo passaggio rappresenta un importante momento in cui confermiamo a tutti che siamo un club vivo e con grande tradizione, stiamo per tagliare il traguardo dei 50 anni di storia e lo stiamo facendo con la solita testardaggine, un aspetto che rivendichiamo con grande fierezza. Abbiamo lavorato molto, poi sarà poi sempre il campo a dirci quale sarà il nostro valore anche se l’obiettivo che abbiamo è ambizioso» ha spiegato Gianrio Falivene.

In SuperLega sono dodici i club aventi diritto che hanno presentato documentazione:

Volley Lube Civitanova

Top Volley Cisterna

Powervolley Milano 2.0

Modena Volley Punto Zero

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Umbria Volley Perugia

You Energy Volley Piacenza

Porto Robur Costa 2030 Ravenna

Trentino Volley

NBV Verona

Callipo Sport Vibo Valentia

Ha rinunciato alla iscrizione la Argos Volley Sora. Il G.S. Porto Robur Costa 2030 Ravenna ha fatto domanda di acquisto del titolo da G.S. Porto Robur Costa Ravenna, NBV Verona da Blu Volley Verona.