Elezioni comunali, Procaccini a Fazzone: “Felice di sentirlo riemergere, ma…”

LATINA – “Apprendo con piacere dalle agenzie di stampa della riemersione comunicativa del senatore Fazzone a proposito delle imminenti elezioni comunali di Terracina e Fondi. Aspettavamo tutti sue notizie ufficiali e finalmente sono giunte. Per la verità, il senatore Fazzone continua a non proferire parola in ordine alle elezioni amministrative di Fondi, ma è particolarmente attento a quelle terracinesi. Mi domando perché”. Lo scrive in una nota l’ex sindaco e oggi parlamentare europeo Nicola Procaccini che sostiene la candidatura a sindaco di Roberta Tintari, rispondendo alle parole del senatore e coordinatore regionale di FI, Claudio Fazzone che ha detto: “Siamo prontissimi a trovare la quadra sia a Terracina che a Fondi per arrivare uniti alle imminenti elezioni amministrative. Il centrodestra coeso per noi è un valore aggiunto ma la coesione si costruisce sui valori, sui programmi, sulla coerenza”.

Non è un segreto che tra i due non corra buon sangue e che le ultime Amministrative siano state una guerra aperta tra le due aree del centrodestra. Per l’esponente di Fratelli D’Italia l’unica preclusione oggi invece restano Pd e M5S: “Per quanto mi riguarda – aggiunge Procaccini – , pur essendo stato a lungo sindaco di Terracina, malgrado i frequenti tentativi orditi (e talvolta anche riusciti) da Fazzone di far cadere il governo terracinese, continuo a pensare che in entrambe le città al voto si debba ricercare la più ampia e serena condivisione. Stando ben attenti alla qualità delle persone e mantenendo come unica preclusione quella strettamente politica verso i partiti del Pd e del M5S”.

E’ stato proprio Fazzone a suscitare la reazione chiedendo a Procaccini se “sia altrettanto pronto a rinunciare a pezzi del Pd che oggi sono nella compagine che sostiene il candidato sindaco Roberta Tintari”.

E qui arriva l’ultima stoccata: “È proprio questo il consiglio che sento di dare a Roberta Tintari: guardare alla qualità delle persone, alla loro compatibilità ideale e, perché no, anche alla loro onestà. Se questo dovesse essere un ostacolo, come nel caso del coordinatore locale e capogruppo consiliare di Forza Italia Augusto Basile, non abbia paura Roberta di fare scelte drastiche perché la gente della nostra città si aspetta questa fermezza da lei”. Su Terracina è chiaro che Procaccini vuole la resa senza condizioni.

All’avvocato e amico Giulio Mastrobattista, candidato di Fratelli d’Italia a Fondi – conclude l’europarlamentare – mi permetto solo di augurare tanta forza d’animo. Caro Giulio, se il senatore Fazzone è così terrorizzato dall’idea di condividere l’amministrazione di Fondi con te e con le tante persone oneste e competenti che vi abitano, vuol dire che vale davvero la pena spendersi in questa buona battaglia. Coraggio!”