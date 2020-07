Ritiro pensioni, la prenotazione con whatsapp in 25 sportelli della provincia di Latina

Shares

LATINA – Da lunedì 27 luglio saranno in pagamento le pensioni di agosto. Per chi ritira la pensione in contanti negli uffici postali, è prevista una turnazione alfabetica secondo un calendario che varia in base al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. E in 25 uffici postali della provincia di Latina è possibile prenotare il proprio turno allo sportello con WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice – spiegano da Poste Italiane – basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per i 25 uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità di prenotazione “a distanza”, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali.

A Latina e provincia, secondo varie modalità orarie, saranno aperti 85 uffici postali del territorio. A Latina, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di Latina Centro, Latina 2 (via Enrico Toti) e Latina Stazione. In provincia, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono disponibili gli uffici di Priverno (piazza San Marco), Aprilia Centro (largo Marconi Guglielmo), Aprilia 1 (via Lussemburgo), Castellonorato, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Pontinia, Sabaudia, Scauri e Terracina.

Chi ha età pari o superiore a 75 anni, ritira la pensione in contati e non ha già delegato altre persone può chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

CALENDARIZZAZIONE PER COGNOME

Per gli uffici postali aperti 6 giorni

dalla A alla B lunedì 27 luglio

dalla C alla D martedì 28 luglio

dalla E alla K mercoledì 29 luglio

dalla L alla O giovedì 30 luglio

dalla P alla R venerdì 31 luglio

dalla S alla Z sabato mattina 1° agosto

Per gli uffici postali aperti 3 giorni

dalla A alla D il primo giorno

dalla E alla O il secondo giorno

dalla P alla Z il terzo giorno