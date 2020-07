Il centro storico del Circeo sorvegliato da sette vigilantes notturni

Shares

SAN FELICE CIRCEO – Un gruppo di vigilantes proteggerà i beni comunali al Circeo. E’ partito ieri il servizio di controllo che resterà attivo fino al prossimo 13 settembre volto alla “tutela del patrimonio artistico e monumentale comunale e per prevenire danni alle proprietà pubbliche durante tutta la stagione estiva”.

Il servizio sarà svolto nel centro storico del paese con sette operatori che saranno presenti tutti i giorni dalle 21 fino alle 5 del mattino successivo.

“E’ una estate particolare – ha commentato il sindaco Giuseppe Schiboni – La Questura di Latina in materia di ordine e sicurezza pubblica ha disposto efficaci servizi di polizia con l’impiego di numerose aliquote di agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, per garantire un tranquillo svolgimento delle serate della movida anche in ragione della necessità di far rispettare le regole per il contenimento dei rischi di contagio da covid 19. A tutto ciò abbiamo voluto aggiungere la tutela delle proprietà pubbliche in ragione anche delle esigenze di assegnare il personale della Polizia Locale ai servizi di viabilità anche per mantenere l’ordine sulle strade del territorio. L’iniziativa che ha avuto inizio la scorsa notte e stata già efficace nel passato e ci ha permesso di contenere i danni alle proprietà del Comune e dello Stato spesso danneggiate durante la notte”.