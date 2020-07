Si è spenta Anna Maria Mantione, esperta di marketing turistico dell’Apt di Latina

TERRACINA – Si è spenta a Terracina, Anna Maria Mantione conosciutissima funzionaria dell’Azienda di Promozione turistica della provincia di Latina e prima dell’Ente Provinciale per il Turismo. Esperta di marketing e di promozione del territorio, era diventata punto di riferimento per molte attività ricettive della provincia di Latina. Competente nel suo lavoro era anche praticante convinta della religione Bahà’i della cui Comunità è stata portavoce in Italia. Di recente, alle soglie della pensione, la scoperta di una malattia grave che non le ha lasciato scampo. Riposerà nel cimitero di Borgo Montello.

Vogliamo riportare qui una sua riflessione a commento di un articolo sulle vittime del coronavirus, che la racconta forse meglio di qualunque ricordo: “Avverto fin dall’inizio (della pandemia) un forte bisogno di pregare per le anime trapassate in solitudine, per i loro parenti, ma anche per i medici e gli infermieri che hanno dovuto resistere all’impulso di piangere o di abbattersi di fronte ad una ineluttabile impotenza. Ricordiamo tutti ogni giorno chi non c’é più, proprio perché ciascuno di loro appartiene ad un’unica famiglia, quella che chiamiamo umanità”.

Anna Maria Mantione lascia il marito Bruno e la figlia Violetta. A loro le sentite condoglianze della nostra redazione.