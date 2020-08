Monopattini e e-bike in sharing a Latina

Shares

LATINA – Latina avrà un servizio di micromobilità elettrica. L’avviso per trovare un gestore era stato pubblicato il 16 giugno e la procedura si è conclusa con l’assegnazione alla Helbiz Italia S.r.l., società con sede a Milano. Dunque monopattini e biciclette e-bike a pedalata assistita saranno presto noleggiabili.

Soddisfatto l’Assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Dario Bellini: «La città di Latina continua a muoversi nel

solco della mobilità sostenibile. Dopo il rinnovo del trasporto pubblico locale, dopo il Car sharing completamente elettrico con annessa infrastruttura cittadina di ricarica aperta a tutti e i progetti legati al progetto Moovida, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, è arrivato il tempo di un nuovo servizio che offre ai cittadini mezzi intelligenti, non impattanti. La società Helbiz fornirà 200 monopattini elettrici, 100 biciclette a pedalata assistita, tutti a flotta libera, ovvero li si può trovare, utilizzare e lasciare, ad un costo accessibile, in tutto il territorio comunale anche grazie alla geolocalizzazione della quale sono forniti. Sarà sufficiente l’utilizzo di uno smartphone. Sarà anche importante dimostrare senso di responsabilità nella fruizione di questi mezzi, che non sono giocattoli e rimangono comunque nuovi ‘attori’ che vengono introdotti nel traffico veicolare urbano. Il rispetto del codice della strada e il senso civico divengono fondamentali nella conservazione di un servizio che potrà fornire una valida alternativa di spostamento ai nostri cittadini».