Tiziano Ferro straziato: “Beau non ce l’ha fatta”

Shares

LATINA – Da quando Tiziano Ferro lo aveva adottato in un canile di Los Angeles, con il marito Victor Allen, erano inseparabili. Sui social Beau, un cane meticcio adulto, era ormai famoso quanto il suo padrone. Ora l’annuncio più brutto: dopo essere stato operato per un’improvvisa emorragia interna, Beau non ce l’ha fatta.

“Il suo cuore si è fermato durante la notte – scrive in un post divenuto popolarissimo in pochi minuti e commentato da oltre 63 mila persone in mezz’ora – Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore”.

Poi l’appello: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.