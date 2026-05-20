ATTUALITA'
Il comune di Sezze riceve la Medaglia d’Oro al Merito Civile
Si è svolta questa mattina, presso l’Auditorium Comunale San Michele Arcangelo, la cerimonia di conferimento e consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Città di Sezze, un riconoscimento di altissimo valore istituzionale che rende omaggio al coraggio, alla sofferenza e alla dignità dimostrati dalla comunità setina durante gli anni drammatici della Seconda guerra mondiale. Ad apporre sul gonfalone del comune il prezioso riconoscimento, direttamente il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, che ha letto anche la motivazione con la quale il presidente della Repubblica ha assegnato la medaglia.
Nel suo intervento, il Sindaco Lidano Lucidi ha ricordato il prezzo altissimo pagato da Sezze durante il conflitto: bombardamenti, fame, paura, persecuzioni, lutti, feriti, orfani di guerra e violenze che hanno segnato in modo indelebile la storia cittadina. Un tributo di sangue e sofferenza che oggi trova riconoscimento in una medaglia che non celebra un singolo gesto, ma la forza di un popolo intero.
«Questa medaglia d’oro al valor civile non è soltanto un riconoscimento istituzionale — ha sottolineato il Sindaco — ma un atto di giustizia verso chi ha sofferto, resistito e ricostruito. È il riconoscimento del coraggio, della dignità e della forza della nostra comunità». La cerimonia ha rappresentato anche un invito a custodire e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, perché la storia di Sezze non resti confinata al passato, ma continui a vivere nell’orgoglio, nella consapevolezza e nel senso di appartenenza dei cittadini. «Una città senza memoria e senza orgoglio è una città senza anima – ha concluso il Sindaco – e Sezze oggi dimostra di avere ancora un’anima forte, viva, orgogliosa».
Durante la cerimonia c’è stato anche l’intervento dell’ex sindaco Andrea Campoli, che ha promosso l’iniziativa durante la sua consiliatura, e quello dello stesso Prefetto Ciaramella.
ATTUALITA'
Un anno di Oasi Viola: diritti, salute e inclusione al centro dell’impegno della CGIL Frosinone Latina
LATINA – Ha celebrato ieri il suo primo anno di attività Oasi Viola, il centro di ascolto, orientamento e supporto, promosso dalla CGIL Frosinone Latina a sostegno delle donne italiane e straniere che vivono situazioni di difficoltà. Un pomeriggio di confronto, testimonianze e riflessioni sui temi dei diritti, della salute e dell’inclusione sociale.
All’evento hanno partecipato la Presidente della Consulta delle Donne e Consigliera Comunale Dr.ssa Simona Mulè e l’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Galardo, a conferma della rete crescente tra associazioni, istituzioni e cittadinanza.
Ad aprire i lavori è stata Anna Del Vecchio, Segretaria CGIL Frosinone Latina, che ha ripercorso il primo anno di attività di Oasi Viola e illustrato gli obiettivi futuri: ampliare la rete territoriale, intensificare le campagne di sensibilizzazione, rafforzare l’attenzione alla salute di genere e alla tutela delle donne più vulnerabili. La Segretaria ha dedicato un momento anche alle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale: “I Diritti Non Si Appaltano” e “Salute è Diritto” per le quali la CGIL Frosinone Latina si sta mobilitando con appuntamenti in tutto il territorio.
La dottoressa Elettra Ortu La Barbera ha affrontato il tema della salute di genere, sottolineando la necessità di una medicina costruita sulle differenze biologiche e sociali, con garanzia di accesso equo alle cure e alla prevenzione.
Particolarmente toccanti le testimonianze di Sakima Hosseini e di sua figlia Fatima, che hanno portato all’attenzione del pubblico le condizioni delle donne afghane, private ogni giorno di diritti fondamentali e della possibilità di costruire un futuro.
A concludere i lavori Diana Agostinello, Segretaria CGIL Roma e Lazio, che ha ribadito il ruolo di Oasi Viola come punto di riferimento territoriale e luogo aperto a tutta la comunità: uno spazio fondato sulla sorellanza e la solidarietà, che deve diventare sempre più fucina di relazioni sane e di reti di supporto.
L’evento si è concluso con un momento conviviale, con la consapevolezza condivisa che Oasi Viola non è soltanto un centro di supporto, ma una rete di solidarietà capace di unire persone, esperienze e istituzioni intorno a un obiettivo comune: non lasciare nessuna donna sola.
ATTUALITA'
Interruzione Idrica nell’intero Comune di Pontinia
FLASH – A causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice, nel Comune di Pontinia è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà fino alle ore 18:30 di oggi, 18/05/2026.
I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema.
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
ATTUALITA'
Confagricoltura Latina celebra 70 anni: focus sul futuro dell’agricoltura pontina
Il 16 maggio di 70 anni fa nasceva Confagricoltura Latina. Oggi l’associazione celebra il proprio anniversario con l’evento “Costruire Valore nel Tempo. L’agricoltura pontina: esperienze, innovazioni e prospettive”, in corso di svolgimento nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto dedicato ai temi strategici per il futuro del comparto agricolo e agroalimentare del territorio pontino attraverso panel tematici, dibattiti e momenti di approfondimento che vedono la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, della ricerca e dell’informazione.
A fare gli onori di casa, la sindaca di Latina, Matilde Celentano:
L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini:
Presenti all’evento i rappresentanti delle istituzioni.
Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma:
Il Presidente Nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti:
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura:
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