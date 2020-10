Migliaia di visualizzazioni per Venerdì il nuovo pezzo di Ariete

Shares

LATINA – E’ bastata una notte per decretare il successo di Venerdì, il nuovo brano pubblicato dalla giovane cantante di Anzio, Ariete (al secolo Arianna del Giaccio). La canzone è stata lanciata nella notte tra giovedì e venerdì (uscita il 16 ottobre) e ad attenderla, dopo l’apprezzamento riscosso da Pillole, c’erano tantissimi fan che hanno potuto godersi anche una versione chitarra e voce cantata in diretta Instragram dalla loro beniamina. Responso: 50mila visualizzazioni in una notte cresciute ora a 72mila.

Intanto il volto di ARIETE (con immancabile cappellino portafortuna) campeggia alla Stazione Centrale di Milano nella nuova campagna Spotify dedicata agli emergenti di tutto il mondo, scelta come simbolo insieme con altri giovani colleghi. Si chiama Radar Italia il programma dell’app nato per essere “specchio della musica che farà tendenza localmente e insieme suo trampolino di lancio su un pubblico internazionale”.

Con ARIETE ci sono, Mara Sattei, Speranza, Rondodasosa, CARA, Il Tre, BLANCO, ISIDE, Radical, Venerus, Bautista, boyrebecca che – spiegano gli ideatori del canale “- con i loro brani spaziano dal rap, al pop, passando per l’indie e il reggaeton” e “verranno supportati da Spotify attraverso i propri canali, le playlist, i social network e un piano personalizzato”. La prima promozione è proprio l’installazione-evento nella trafficatissima Stazione di Milano.