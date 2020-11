Allerta meteo nel Lazio: venerdì nero

Shares

LATINA – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani, venerdì 20 novembre 2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dal pomeriggio di venerdì si prevedono anche venti forti con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali e forti mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta sarà gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.