Vaccinazione antinfluenzale, la Asl di Latina attende ancora 44mila dosi

LATINA – Mancano all’appello ancora 44mila dosi all’ordinativo fatto dalla Asl di Latina per la campagna di vaccinazione antinfluenzale iniziata lo scorso ottobre. Ad oggi sono state consegnate all’azienda sanitaria 142.250 dosi vaccinali, rispetto a un ordinativo totale richiesto di 186.311 dosi.

“Della fornitura ricevuta (142.250), 131.000 dosi sono state distribuite ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta della Provincia e, altri quantitativi, sono stati forniti ai centri di vaccinazione, alle forze armate, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (RSA e strutture accreditate), oltre a quelli utilizzati per gli operatori sanitari”, spiegano dalla Asl in una nota.

Il prossimo stock, se i tempi saranno rispettati, arriverà il 26 novembre e sarà di 18.500 dosi vaccinali.

“I ritardi che si stanno registrando sono da ricondurre alla mancata consegna da parte delle Aziende produttrici del quantitativo complessivo definito nella procedura di gara condotta a livello regionale”.