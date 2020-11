Bando per l’assegnazione del bar del Palasport di via dei Mille a Latina

Shares

LATINA – È stata pubblicata sul sito del Comune, nella sezione “AVVISI E BANDI”, la procedura ad evidenza pubblica relativa alla gestione e alla conduzione dello spazio adibito ad attività commerciale, ossia bar, all’interno del Palasport di via dei Mille per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La durata dell’affidamento è stabilita in 6 anni dalla data di consegna dell’immobile. Gli operatori interessati a partecipare dovranno inoltrare l’apposita documentazione indicata nel bando entro e non oltre, pena la non ammissione, le ore 13:00 del trentesimo giorno a partire da oggi, 11 novembre 2020, data di pubblicazione del bando. L’Assessore al Patrimonio, Emilio Ranieri: «Con lo spazio bar del Palazzetto continua l’attività di ricognizione e messa a bando di immobili disponibili per l’uso commerciale che ha già interessato gli immobili di corso della Repubblica e via Duca del Mare e l’immobile nel centro commerciale di viale Kennedy. Un’azione con cui l’Amministrazione intende affrontare situazioni che da anni attendevano di essere regolarizzate».