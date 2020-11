Covid-19: “Norme di prevenzione rispettate preso il Comando vigili del fuoco di Latina”

Shares

LATINA – “I vigili del fuoco non si contagiano mentre sono in servizio. Al momento i contagi registrati sono essenzialmente riconducibili alla sfera privata”. Lo si legge in una nota del Comando Provinciale di Latina con la quale si puntualizza che viene attuata correttamente “la gestione delle contro misure per limitare i contagi”.

“La situazione epidemiologica che sta interessando la nostra provincia, ha avuto dei riflessi anche tra gli operatori del soccorso e tra i vigili del fuoco, ma – spiegano gli operatori – vengono sempre adottate tutte le misure di prevenzione e la diffusione dei contagi, potrebbe aver luogo solo in caso di mancata osservanza delle disposizioni di prevenzione in essere”.

La nota arriva in seguito a notizie pubblicate dagli organi di stampa “che ingenerano allarmismo e disorientamento”.