“Armati nella Zona dei Pub di Latina”, così i giovani del clan Di Silvio si imponevano

Shares

LATINA – Un elicottero ha sorvolato Latina questa mattina per sorvegliare dall’alto l’operazione della squadra mobile che ha portato all’arresto di cinque membri del clan Di Silvio. A Campo Boario gli agenti hanno prelevato le nuove leve dell’organizzazione criminale.

“Molti di questi episodi si sono consumati nella zona dei pub di Latina dove giravano armati. Tutti i reati venivano commessi con metodo mafioso, prospettando ritorsioni e facendo riferimento al clan, facendo leva sulla fama criminale che deriva dall’appartenenza alla famiglia rom, ottenendo in questo modo l’assoggettamento delle vittime e l’omertà”. E poteva capitare a tutti finire nel mirino, come un ragazzo preso di mira per la sua bella macchina.

Ne abbiamo parlato con il dirigente della squadra Mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo