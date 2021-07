Europei, dallo stadio di Wembley i reportage di Alessandro Allocca

LATINA – Sale la tensione in vista della finale degli Europei in programma domani a Londra. Impegnatissimo, anche con RaiNews, pronto a seguire quello che è “l’appuntamento degli appuntamenti sportivi”, c’è il giornalista di Latina Alessandro Allocca che abbiamo raggiunto tra un collegamento e l’altro, proprio fuori dallo Stadio di Wembley. Tanti i pontini che lo hanno contattato negli ultimi giorni nella speranza di poter trovare la strada giusta per arrivare nella capitale del Regno Unito dove Inghilterra e Italia si giocheranno il titolo, ma: “E’ praticamente impossibile, si rischia di restare in aeroporto e non ne vale la pena. Le regole sono ferree”, racconta mentre all’esterno del Tempio del Calcio, gli italiani vestiti di tricolore non passano inosservati e chi non ha il biglietto per la partita si consola comunque con una fotografia fuori dallo stadio. “Da giorni racconto per lavoro l’atmosfera che si respira qui, ma la vivrò soprattutto come Italiano, rappresentando gli italiani che non sono potuti partire per la pandemia”.

