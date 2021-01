Muore un finanziere a Formia, i colleghi lo ricordano con una donazione all’ospedale

FORMIA – Hanno perso un collega dopo un lungo periodo di ricovero in coma al Dono Svizzero e hanno deciso di ringraziare medici, infermieri e tutto il personale impegnato nel reparto di Terapia Intensiva, con una donazione. Sono le Fiamme Gialle di Formia che hanno sperimentato da vicino la “costante assistenza prestata al Luogotenente Michele Sodano, per tutto il suo periodo di degenza”, toccando con mano gli “immani sforzi e sacrifici giornalieri del personale, sin dall’inizio della pandemia, nella gestione dei malati di Covid-19 in condizioni critiche”. Lo sottolineato sottolinea con forza il Capitano Nicola Maglione

ascolta

I militari hanno così avviato una raccolta benefica e donato un nuovo traslatore al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Dono Svizzero, per lo spostamento dei pazienti ricoverati. “L’iniziativa – si legge in una nota – altro non voleva essere che un minimale ma sentito grazie verso chi si occupa della salute della collettività. La straordinaria adesione ha permesso poi di estendere l’iniziativa anche ai volontari della Protezione Civile, anch’essi impegnati in prima linea nella lotta alla diffusione del Coronavirus e, in particolare, nell’assistenza a favore delle persone in difficoltà, fornendo loro nuove uniformi utili all’impiego negli ormai frequenti scenari emergenziali che caratterizzano ultimamente il territorio pontino”.