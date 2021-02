Calcio, il Latina batte il Gladiator 6-0 nella 18° giornata

LATINA – Il Latina vince con punteggio tennistico sul Gladiator. Oggi nella 18° giornata del campionato di serie D, allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, i nerazzurri hanno travolto i padroni di casa con i goal di Di Renzo su rigore al 4′ del primo tempo, al 28’ di Teraschi, al 36’ di Sarritzu, e al 43’ di Corsetti per poi proseguire nella seconda frazione di gioco con le reti di Alessandro al 28′ e al 38’.

Gladiator 1924 0 – 6 Latina Calcio 1932

GLADIATOR 1924 (4-3-3): Fusco, Di Finizio, Siciliano (1’ st Oliva), Vitiello, Fazi (19’ st Suppa), De Carlo, Falco (27’ st Marzano), Di Pietro, Tedesco, Coppola, Di Paola. A disposizione: Maione, Landolfo, Esposito, Di Monte, Doto, Strianese All. Martino.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei (34’ st Orlando), Teraschi, Di Renzo (7’ st Alessandro), Corsetti (23’ st Atiagli), Barberini (27 st Ricci), Di Emma, Esposito, Bardini, Giorgini, Sarritzu (14’ st Calabrese). A disposizione: Gallo, Franchini, Calagna, Mastrone. All. Scudieri

Marcatori: 4’ pt Di Renzo (rigore), 28’ pt Teraschi, 36’ pt Sarritzu, 43’ pt Corsetti, 28’ st Alessandro, 38’ st Alessandro

Aribitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Scardovi di Imola e Amoroso di Piacenza.

Ammoniti: 16’ pt Barberini (L), 34’ pt Coppola (G), 13’ st Tedesco (G), 23’ st De Carlo

Espulsi:

Note: recupero 0’ pt e 0’ st

Angoli: Gladiator 1924 8 – Latina Calcio 1932 4

Note: partita trasmessa in diretta e visione gratuita sulla pagina Facebook del Gladiator.